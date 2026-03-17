Zlé správy pre peňaženky Slovákov: Pečiva by malo byť dosť, no pri ovocí a zelenine si zrejme priplatíme!

BRATISLAVA - Slovenskí spotrebitelia si ani v roku 2026 nevydýchnu. Hoci inflácia už nerastie takým drastickým tempom ako v minulosti, ceny potravín v regáloch stále mieria nahor. Kombinácia geopolitického napätia na Blízkom východe, drahých palív a závislosti od dovozu vytvára nebezpečný mix, ktorý môže ovplyvniť naše letné nákupy.
Štatistický úrad SR priniesol prekvapivé dáta. Rok 2025 bol pre slovenských poľnohospodárov mimoriadne prajný – produkcia obilia vzrástla až o 20 % a sýpky naplnilo viac ako 3,1 milióna ton zrna. Napriek tomu sa očakávané zlacňovanie v obchodoch nekonalo. Ceny mliečnych výrobkov, vajec a ovocia totiž rástli výrazne rýchlejšie než zvyšok trhu.
„Dáta štatistického úradu ukazujú, že v roku 2025 ceny poľnohospodárskych produktov stále rástli a v niektorých segmentoch – ako sú mliečne výrobky, vajcia či ovocie – dynamika rastu bola výrazne vyššia ako priemerný rast celého sektora. To znamená, že aj pri stabilnej ponuke surovín zostávajú náklady na výrobu potravín vysoké,“ zdôrazňuje Patrik Biňovský zo spoločnosti Akcenta.
Štát otvára strategické rezervy
Jedným z kľúčových faktorov je dnes ropa. Eskalácia konfliktu okolo Iránu rozkývala svetové trhy a slovenská vláda musela pristúpiť k mimoriadnemu kroku – spustila časť strategických rezerv ropy.
Pre poľnohospodárov je nafta kritická. Bez nej nevyjdú traktory na polia a kamióny nedovezú tovar do skladov. Práve drahá logistika a energie sú hlavným dôvodom, prečo sa dobrá úroda neprejavuje na nižších cenovkách v obchodoch.
Slovensko nie je v cenotvorbe potravín samostatným ostrovom. Až 40 % produktov na našich pultoch pochádza z dovozu, čo nás robí zraniteľnými voči situácii v celej EÚ. Ak vzrastú náklady farmárom v Nemecku či Španielsku, Slováci to pocítia takmer okamžite.
Výhľad na sezónu 2026: Čo zdražie najviac?
Podľa odborníkov bude tohtoročný vývoj cien „ako na hojdačke“. Relatívne pokojnú situáciu môžeme očakávať pri výrobkoch z obilia, teda pri pečive či cestovinách, pokiaľ vydrží priaznivé počasie. Naopak, vrásky na čele nám môžu urobiť položky citlivé na dopravu a teplotné výkyvy.
„Väčšia volatilita môže postihnúť produkty citlivejšie na počasie alebo náklady na energiu, ako napríklad ovocie či zelenina. Z pohľadu spotrebiteľa to znamená, že cena potravín dnes nezávisí len od úrody v danej krajine, ale aj od cien energií, dopravy a situácie na medzinárodných trhoch,“ zdôrazňuje Patrik Biňovský, CFO Akcenty CZ.
Ako dodáva expert, pre firmy pôsobiace v regióne je čoraz dôležitejšie riadiť finančné riziká v celom dodávateľskom reťazci. „V roku 2026 rozhodne kombinácia viacerých faktorov – počasie, náklady na energiu a situácia na európskom trhu s poľnohospodárskymi produktmi – o tom, či sezónne poklesy cien potravín budú výrazné alebo obmedzené. Pre podniky pôsobiace v medzinárodnom obchode sa stáva stále dôležitejšie aj plánovanie nákladov a zabezpečenie budúcich transakcii,“ dodáva Biňovský.