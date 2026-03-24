Odvaha alebo nerozvážnosť? Robert Fico sa odmieta izolovať, v Hronských Kľačanoch ho obklopili ľudia

HRONSKÉ KĽAČANY - Výjazdové rokovania vlády sú späť v plnom prúde a s nimi aj blízke stretnutia premiéra Roberta Fica s občanmi. V utorok sa kabinet zišiel v Hronských Kľačanoch, aby rozdelil takmer dva milióny eur pre južné okresy. Pozornosť však pútalo niečo iné – premiér sa opäť neváhal ponoriť priamo do davu, fotiť sa a podávať si ruky s miestnymi, pričom prítomná ochranka musela byť v maximálnom strehu. Po skúsenosti s atentátom vyvolávajú takéto momenty u mnohých zimomriavky.
Vláda Slovenskej republiky pokračuje v stratégii pomoci regiónom. Tentokrát padla voľba na Hronské Kľačany, kde ministri schvaľovali finančné injekcie pre okresy Levice, Komárno a Šaľa. Robert Fico informoval, že pre projekty obcí, miest a ďalších subjektov uvoľnili celkovo 1 888 000 eur. „Dotáciu opäť získala každá obec z regiónu tak, aby zohľadnila jej potreby a požiadavky,“ uviedol premiér.
To, čo sa dialo mimo rokovacej sály, však pripomínalo skôr predvolebnú kampaň než oficiálny vládny výjazd. Robert Fico sa vydal priamo k ľuďom, ktorí ho čakali pred budovou. Súčasťou bolo zvítavanie sa, spoločné „selfíčka“ a srdečné rozhovory. Zdá sa, že premiér sa napriek tragickým udalostiam z minulosti nemieni utiahnuť za vysoké múry úradov.
Ochranka v pohotovosti
Prítomnosť mužov v oblekoch bola neprehliadnuteľná. Ochrankári a polícia sa snažili vytvoriť okolo predsedu vlády neviditeľný kordón, no v tesnej blízkosti fanúšikov aj zvedavcov je ich úloha takmer nemožná. Kritické hlasy poukazujú na to, že pri takomto blízkom kontakte sú aj tí najlepší agenti v podstate bezmocní, ak by sa medzi ľuďmi objavil útočník. Fico však dáva jasne najavo, že strach v jeho politickom marketingu nemá miesto.