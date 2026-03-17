Dráma na slovenskej chate: Trucujúci tínedžer sa pokúsil o najhoršie, záchranári opísali boj o život

ORAVSKÁ LESNÁ - Rodinná dovolenka v malebnej slovenskej doline sa v priebehu pár minút zmenila na najhoršiu nočnú moru. Po banálnej hádke a následnom trucovaní tínedžera našli rodičia svoje dieťa v stave, z ktorého naskakujú zimomriavky. Nasledoval zúfalý boj o život v teréne, kde moderná technika a mobilný signál zlyhali na plnej čiare.

Všetko sa to začalo bežným nedorozumením. Rodina poľskej národnosti trávila čas na osamotenej chate v horách. Po ostrej výmene názorov sa rodičia vybrali na svah, zatiaľ čo ich 15-ročný syn zostal na chate sám, aby si „vyčistil hlavu“. Keď sa však kvôli silnému vetru a odstaveným vlekom vrátili na ubytovanie skôr, naskytol sa im pohľad, na ktorý nikdy nezabudnú.

Chlapec ležal v obývačke na gauči, pomočený a v hlbokom bezvedomí. Na stole pred ním ležala otvorená fľaša vodky a prázdne blistre od liekov celej rodiny. Matka v panike odtiahla syna do kúpeľne a snažila sa vyvolať vracanie, zatiaľ čo otec musel utekať autom dva kilometre, aby vôbec našiel signál a dovolal sa pomoci.

Záchrana v “nemej“ doline

Keď na miesto dorazila posádka rýchlej zdravotnej pomoci (RZP), situácia bola kritická. Chlapec bol bledý, dýchal veľmi pomaly a na podnety prakticky nereagoval. Záchranári sa ocitli v pasci – chata bola v hluchom mieste bez telefónneho signálu a internetu. Nemohli konzultovať stav s lekárom na telefóne ani si overiť zloženie cudzojazyčných liekov, ktoré chlapec požil.

Záchranári museli okamžite vyčistiť dýchacie cesty a nasadiť kyslíkovú masku. Podrobnou analýzou liekov zistili, že chlapec do seba nahádzal nebezpečný mix antidepresív a silných benzodiazepínov, ktoré v kombinácii s alkoholom tvoria smrteľný koktail.

Rozhodnutie, ktoré zachránilo život

V situácii, kedy sa nemohli spoľahnúť na nikoho iného, musela posádka konať na vlastnú päsť. Na základe klinického stavu a chýbajúcich liekov sa rozhodli podať protilátku (antidotum) na benzodiazepíny.

Po podaní dávky Flumazenilu nastal v tichej kúpeľni obrat. Chlapec začal postupne prichádzať k vedomiu, začal vnímať okolie a jeho životné funkcie sa stabilizovali. Plač, ktorý nasledoval po prebratí, bol pre záchranárov aj zúfalých rodičov tou najkrajšou hudbou – znamenal, že najhoršie je za nimi.

Ako uviedli odborníci z Edurescue, v takýchto chvíľach nerozhoduje Google, ale to, čo má človek v hlave. Chlapec prežil vďaka rýchlej reakcii rodičov a odbornej istote posádky, ktorá sa nebála zasiahnuť aj v sťažených podmienkach.

 
 
Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Len osemročné dievča sa túlalo večernými ulicami v meste
Všimli ste si? V Dunaji hrá DCÉRKA slávnej modelky: Na čo minula prvú výplatu!
Tlačová konferencia Progresívneho Slovenska na tému: Aktuálna politická situácia
Dráma na slovenskej chate:
Dráma na slovenskej chate: Trucujúci tínedžer sa pokúsil o najhoršie, záchranári opísali boj o život
Požiar zrubovej chaty v Lehote pod Vtáčnikom: Zasahovali hasiči, príčina sa vyšetruje
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Zdroj: KolagenDrink
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
Chudnutie je často veľmi
Chcete schudnúť a nedarí sa vám to? Na slovenský trh dorazila unikátna novinka
Zdroj: Henima
Prečo ženám po štyridsiatke už nestačí len krém? Riaditeľka beauty značky vás odpoveďou prekvapí
Tlak konsolidácie nečakane spojil odbory aj firmy: Žiadajú jasný plán, tu je ich výzva premiérovi!
Daniari udreli: Odhalili veľkú nelegálnu fabriku na cigarety, škoda presahuje 1,7 milióna eur! (foto)
Pumpy sú pod tlakom motoristov: Fico pripúšťa zásah do cien pre časť tankujúcich!
Ekonomický reštart v podaní SaS: Návrat k rovnej dani aj nulová daň zo zisku!

Neodpovedajú na maily ani telefonáty: Lewandowski je v Poľsku zapletený do veľkého škandálu
Ruská legenda prišla so závažným obvinením: Kläbo na olympiáde podvádzal a všetci to vedia!
Obdivuhodné gesto pred play-off: Košice a Banská Bystrica sa dohodli na ústretovom kroku
FC Tatran Prešov – FC Košice: Online prenos z prvého zápasu semifinále Slovnaft Cupu
Nissan modernizoval svoje najväčšie SUV: X-Trail s novinkami pre rok 2026
TEST: Mini Cooper SE - svižný drobec do mesta a okolia
Škoda Superb s novou silnejšou verziou. Ale len ako liftback
FOTO: Nová Trieda S od Mercedesu sa zastavila na svojom turné aj na Slovensku
Kariéra na dosah ruky? Job Fair 2026 môže rozhodnúť o vašej budúcnosti
Zručnosti budúcnosti: ktoré „future job skills“ budú rozhodovať o úspechu na trhu práce?
Hviezda roka: Je spustený 2. ročník súťaže pre office manažérov a manažérky
Soundtrack k vášmu pracovnému dňu: Prečo je rádio v práci viac než len kulisa?
Makové šialenstvo bez múky, s vanilkovým krémom a džemom. Kto ochutnal, hneď pýtal môj recept.
Ovocná bublanina našich babičiek
Domáce bake rolls
Ako pripraviť mleté mäso doma: Pomer, ktorý musíte poznať
Turecko otestovalo dron, ktorý letí rýchlosťou 1100 km/h a funguje ako „loyal wingman“. Pri teste presne zasiahol cieľ navádzanou bombou
Google zoberie hackerom nástroj, cez ktorý vedeli prevziať kontrolu nad mobilom. Android začne blokovať prístup k citlivej funkcii
Centrum 795: Tajná ruská jednotka pre atentáty. Odhalil ju Google Translate
Je na Slovensku cenzúra? Veľká analýza odhalila, ako sa tu máme v porovnaní s Európou aj svetom
Tieto veci môžu kaziť dobrý dojem z bývania. 7 chýb, ktoré robia interiér nudný a neatraktívny
Ani by ste si ho nevšimli alebo nevedeli, že je to vôbec dom. Zvláštna stavba však skrýva prekvapivo pekné bývanie
Hľadáme balkóny alebo terasy, ktoré potrebujú zachrániť! Pošlite fotografiu a vyhrajte premenu
Tento detail si mnohí nevšimnú a divia sa, že farba vyzerá inak, ako čakali. Čo rozhodne, aký efekt dosiahnete?

Ako si svojpomocne postaviť drevenú terasu, ktorá vydrží roky? Vyberajte z týchto materiálov
V obchode ho nekúpite! Miroslav si vyrobil originálny kufrík na skrutkovače
5 znakov, že priesady už potrebujú presadiť do väčšieho
Zanedbaný kút premenila na grilovací raj: Daniela si poradila s betónom aj dlažbou
Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Muži priznávajú, že na ne nedokážu zabudnúť: Ženy tohto znamenia sú v láske neprehliadnuteľné
Skutočný zázrak na VIDEU: Žena čistila klimatizáciu a spadla z piateho poschodia! Ako mohla toto prežiť?
Dráma na slovenskej chate:
Dráma na slovenskej chate: Trucujúci tínedžer sa pokúsil o najhoršie, záchranári opísali boj o život
Meteorológovia menia predpoveď: Nakoniec
Meteorológovia menia predpoveď: Nakoniec bude apríl iný, ako ukazovali modely
Prezident Slovenskej republiky Peter
Prezident Pellegrini povedal, čo urobí s vyšším platom: Do TOHTO chce vraziť peniaze navyše!

