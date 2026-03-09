Mrazivý záver týždňa pri Galante: Polícia rieši podozrenie z VRAŽDY, nález tela mŕtvej ženy a kopec otázok!

GALANTA - Všetky policajné jednotky v okrese Galanta sú od neskorého nedeľného večera 8. marca na nohách. Ich prítomnosť je mimoriadne dôležitá v jednom z príbytkov, kde našli telo mŕtvej ženy, ktorej už nedokázali pomôcť ani tí najpovolanejší. Jej smrť sa navyše nevyšetruje ako prirodzené úmrtie. Spomína sa násilie a aj vražda.
Polícia o prípade informovala na sociálnej sieti, kde sa tento incident spomína ako mimoriadna udalosť.
Záchranári boli už bezmocní
"Polícia prijala včera v skorých večerných hodinách oznámenie o žene, ktorá mala mať poranenia spôsobené ostrým predmetom. Do jednej z obcí v okrese Galanta bola okamžite vyslaná hliadka, ktorá vec preverila a potvrdila," napísali policajné zložky.
Privolaní záchranári už ani napriek snahe nedokázali žene pomôcť. "Prvotné zistenia nasvedčujú tomu, že žena zomrela na následky násilného konania inej osoby. Prípad si prevzal krajský vyšetrovateľ, ktorý ju preveruje ako podozrenie z obzvlášť závažného zločinu vraždy," spresnila polícia.
Majú už aj podozrivú osobu
"Verejnosť môžeme uistiť, že v súvislosti s danou udalosťou im nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Podozrivá osoba je v rukách polície a bola obmedzená na osobnej slobode. Bližšie informácie poskytneme hneď, ako to vyšetrovanie prípadu umožní," dodali na záver štátne orgány.