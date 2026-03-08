Začiatok týždňa v znamení saharského piesku: Na Slovensko prichádza masívna vlna, toto nás čaká!

BRATISLAVA - Slnečné a teplé počasie, ktoré si aktuálne užívame, má jeden menej príjemný háčik. Meteorológovia varujú, že nad naše územie sa valí čoraz hustejší príliv saharského prachu. Ak máte čerstvo umyté auto, radšej ho nechajte v garáži minimálne do polovice týždňa. Inak by ste svoju námahu mohli vynaložiť úplne zbytočne.
Príliv teplého vzduchu od juhu so sebou prináša aj jemné piesočnaté častice priamo zo Sahary. Tento jav, ktorý je pre jarné mesiace typický, sa v nasledujúcich dňoch výrazne zintenzívni. Podľa odborníkov z iMeteo sa najciteľnejšie prejaví na vzhľade oblohy – namiesto čistej modrej môžeme očakávať mliečny až jemne žltkastý nádych.
Prach sa v našej atmosfére zdrží dlhšie, než sme zvyknutí. Podľa aktuálnych modelov by mala jeho koncentrácia rásť až do začiatku nového týždňa a jeho presun nad naše územie môže pokračovať približne do 10. až 11. marca. Okrem estetického vplyvu na vzhľad oblohy a znečistené autá môže pri vyšších koncentráciách prach spôsobiť zníženú dohľadnosť a zhoršenú kvalitu ovzdušia.
Za všetkým treba hľadať veľkú oblasť tlakovej výše nad východnou Európou, ktorej zadnou stranou k nám prúdi teplý vzduch priamo z Afriky. Situáciu navyše podporuje tlaková níž nad južným Španielskom, ktorá funguje ako „pumpa“ nasávajúca prach zo Sahary a transportujúca ho cez Pyrenejský polostrov až nad strednú Európu.