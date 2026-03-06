Raši rieši zásah do trestných kódexov: Podnet poslal generálny prokurátor

BRATISLAVA - Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši už dostal podnet generálneho prokurátora SR Maroša Žilinku na zmenu trestných kódexov. Hovorí, že predložený návrh v oblasti boja proti daňovej trestnej činnosti treba odborne posúdiť. Obrátiť sa chce na rezort spravodlivosti i ústavnoprávny výbor. Konštatuje to Raši vo svojom stanovisku.
„Problematika trestnej činnosti si vyžaduje neustálu pozornosť a pravidelné vyhodnocovanie účinnosti existujúcich právnych nástrojov vrátane tých, ktoré sa týkajú daňovej oblasti. Predložený návrh je potrebné odborne posúdiť,“ zdôraznil Raši. Keďže je Trestný zákon v legislatívnej a odbornej gescii Ministerstva spravodlivosti SR, požiada ho o odborné stanovisko a následné koordinovanie ďalších krokov. Paralelne chce požiadať Ústavnoprávny výbor NR SR, aby návrh prerokoval.
Za rovnako dôležité považuje podľa vlastných slov venovať pozornosť aj minuloročnému nižšiemu výberu daní. „Z tohto dôvodu, skôr, než pristúpime k prípadným novým legislatívnym zmenám, je potrebné dôkladne preskúmať, či štát v súčasnosti naplno využíva všetky existujúce nástroje a mechanizmy na efektívny výber daní,“ odkázal Raši. Podľa neho by bolo preto vhodné, aby najprv ministerstvo financií podrobne analyzovalo príčiny nižšieho výberu daní oproti plánovaným hodnotám. Rovnako by malo posúdiť, či je potrebné prijímať nové legislatívne opatrenia, alebo či je priestor najmä na zlepšenie praktickej aplikácie tých existujúcich. Predseda parlamentu by zároveň ocenil, keby generálny prokurátor komunikoval svoje iniciatívy aj priamo s vládou a príslušnými rezortmi, „aby mohli byť prerokované a prípadne prijaté v riadnom legislatívnom procese.“
Žilinka v pondelok (2. 3.) na sociálnej sieti oznámil, že podal podnet predsedovi NR SR Rašimu na zmenu trestných kódexov v súvislosti s ochranou spoločnosti pred daňovými podvodmi. Navrhoval by rozšíriť pojmy ako škoda alebo výnos z trestnej činnosti aj sprísniť podmienky trestnej zodpovednosti. Okrem rozšírenia definícií pojmov by navrhol aj sprísnenie trestnej zodpovednosti. Tá by sa podľa neho mala uplatňovať už od škody 700 eur, nie od súčasnej výšky 20.000 eur.