Ďalšia migračná kríza na obzore? Šutaj Eštok hovorí o vysokej pravdepodobnosti! Slovensko prijalo opatrenia

BRATISLAVA - Slovensko je pripravené čeliť aj možnej migračnej kríze v súvislosti s dianím na Blízkom východe. Uviedol to v piatok minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD). Ubezpečil však, že urobia všetko pre to, aby ochránili obyvateľov Slovenska.
„Samozrejme, Slovensko je pripravené čeliť aj blížiacej sa možnej migračnej kríze, ktorá je vysoko pravdepodobná z hľadiska toho diania, ktoré sa na Blízkom východe deje. Ale urobíme všetko pre to, aby sme ochránili obyvateľov Slovenskej republiky,“ skonštatoval Šutaj Eštok.
Minister poznamenal, že prijali opatrenia hneď v deň vypuknutia vojenského konfliktu. Posilnená bola tiež ochrana najmä ambasád, ktoré sú v tomto prípade rizikové. Zvýšený je tiež počet policajných hliadok na miestach, kde je vyššia koncentrácia ľudí. Zároveň však podotkol, že na Slovensku nie sú ľudia, ktorí by predstavovali bezpečnostné riziko. Slovensko sa podľa neho nemusí báť tak ako napríklad Francúzsko, Nemecko či Brusel.
Minister zopakoval, že v súvislosti s dianím na Blízkom východe je naplánovaných 14 repatriačných letov. Je však podľa neho ešte otázne, koľko z nich sa podarí. Argumentuje komplikovaným a náročným procesom vybavovania všetkých povolení. Ubezpečil, že robia maximum. Rovnako podotkol, že ani iné krajiny neposielajú vládne špeciály do územia, ktoré je rizikové. „Myslím si, že ukazujeme jasne, že nám záleží na bezpečí našich obyvateľov,“ dodal Šutaj Eštok.