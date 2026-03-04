Súd rieši prípad opitého prokurátora: Za alkohol za volantom dostal peňažný test!

GALANTA - Na Okresnom súde Galanta sa v stredu popoludní začal súdny proces s prokurátorom Generálnej prokuratúry (GP) SR Alexandrom B., ktorý čelí obžalobe za prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Obhajca obžalovaného vyjadril nesúhlas s podanou obžalobou. Alexander B. povedal, že tesne pred zastavením policajnou hliadkou a absolvovaním dychovej skúšky vypil omylom alkoholické pivo.
Policajná hliadka zastavila Alexandra B. v obci Žihárec v okrese Šaľa v októbri 2024. Podľa obžaloby viedol vozidlo s neplatnou technickou a emisnou kontrolou. Výsledky dychových skúšok ukázali podľa obžaloby hodnotu mierne prevyšujúcu jedno promile. Obhajca obžalovaného zdôraznil, že skutková veta v obžalobe nezodpovedá vykonanému znaleckému dokazovaniu, najmä čo sa týka výsledkov dychových skúšok a koncentrácie alkoholu. Obžalovaný absolvoval opakované dychové skúšky i následný odber krvi. Zistené hodnoty sú podľa obhajoby nadhodnotené a v neprospech obžalovaného.
Alexander B. má dočasne pozastavený výkon funkcie prokurátora. Na hlavnom pojednávaní vyjadril ľútosť nad tým, že vypil tesne pred dychovou skúškou „omylom alkoholické pivo“. Na prípadné otázky procesných strán odmietol odpovedať. Prvý znalecký posudok podľa znalca Ľubomíra Straku indikoval hladinu alkoholu v krvi obžalovaného na úrovni 1,12 až 1,28 promile. Druhý znalecký posudok reflektoval na vyjadrenie obžalovaného o tom, že mal krátko pred absolvovaním dychovej skúšky omylom vypiť pivo.
„Bolo potrebné upraviť postupy znaleckých výpočtov a po úprave týchto postupov bolo zistené, že minimálna koncentrácia alkoholu v jeho krvi bola v čase zastavenia 1,07 až 1,19 promile,“ povedal. V prípade požitia 12-stupňového piva by bola podľa neho minimálna koncentrácia alkoholu v krvi obžalovaného na úrovni 1,02 až 1,14 promile. Pri výpočtoch sa opieral o výsledok krvného odberu, ktorý je podľa jeho slov nespochybniteľný.
Prokurátor dostal peňažný trest
Prokurátor Generálnej prokuratúry (GP) SR Alexander B. dostal za šoférovanie pod vplyvom alkoholu peňažný trest 2500 eur. Jeden a pol roka nemôže šoférovať motorové vozidlá. Vinný je zo spáchania prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Stredajšie rozhodnutie Okresného súdu Galanta nie je právoplatné.
„V prípade nezaplatenia by musel ísť obžalovaný na jeden mesiac do väzenia. Taktiež mu súd uložil zákaz šoférovania na jeden a pol roka, pretože k tomuto skutku došlo v súvislosti s vedením vozidla,“ priblížil sudca. Obhajoba zahlásila podanie odvolania. Prokurátorka Krajskej prokuratúry v Trnave si ponechala lehotu na prípadné podanie odvolania.
Obhajoba namietala, že skutková veta v obžalobe nezodpovedá vykonanému znaleckému dokazovaniu, najmä čo sa týka výsledkov dychových skúšok a koncentrácie alkoholu. „Súd nevidí žiaden rozpor v tom, keď znalec ako počiatočnú hodnotu, z ktorej vypočítaval spätne hodnotu alkoholu v krvi v čase šoférovania, bral hodnotu zistenú pri odbere krvi,“ povedal sudca. Poukázal tiež na to, že nameraná hodnota alkoholu pri opakovaných dychových skúškach klesala, čiže išlo už o fázu odbúravania alkoholu. Prokurátorka Krajskej prokuratúry v Trnave reagovala, že súd rozhodol v zmysle podanej obžaloby. „Uvedený trest je v zákonnom rozmedzí. Prokuratúra si ponechala lehotu, obžalovaný aj s obhajcom na mieste podali odvolanie, o ktorom bude rozhodovať nadriadený súd,“ ozrejmila.