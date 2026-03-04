Dráma pri Malackách: Neznámi páchatelia vyhodili do vzduchu bankomat!

Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
BRATISLAVA - V obci Gajary v okrese Malacky v stredu skoro ráno explodoval bankomat. Momentálne sa na mieste nachádzajú hliadky Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave, ktoré vykonávajú potrebné úkony. Potvrdila to bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková. Na prípad upozornil portál tvnoviny.sk.
Hovorkyňa priblížila, že polícia prijala oznam o explózii krátko po 5.20 h ráno. „Bližšie informácie poskytneme, keď to procesná situácia umožní,“ dodala.