Martin Winkler: Bratislava potrebuje riadenie, ktoré rozumne hospodári a chráni peniaze Bratislavčanov

BRATISLAVA - Kandidát na primátora Bratislavy Martin Winkler predstavil časť svojho volebného programu, zameranú na zlepšenie riadenia magistrátu, mestských organizácií s cieľom nastoliť moderný manažment. S jasnými prioritami, merateľnými cieľmi, pravidelnou kontrolou a zodpovednosťou za výsledok.
„Bratislava nemôže byť experiment, za ktorý nikto nenesie zodpovednosť. Keď chýba riadenie, vzniká chaos, projekty sa naťahujú, peniaze sa míňajú neúčelne a ľudia to cítia každý deň. Mojim cieľom je zastaviť túto improvizáciu, ktorú tu vidíme už viac ako 7 rokov, a zaviesť manažérsky prístup založený na transparentnosti, dátach a výsledkoch,“ zdôraznil Martin Winkler.
Moderná a fungujúca Bratislava sa má sústrediť podľa lídra strany Dunaj na manažérsky prístup pri riadení mesta a jeho mestských podnikov. Nevyhnutná je digitalizáciu, aby v dátach a informáciách bol konečne poriadok. Kľúčové je aj finančné zdravie mesta, ktoré svoje zlé hospodárenie rieši len novými úvermi a zvyšovaním daní a poplatkov Bratislavčanov. „Služby mesta sa musia zlepšovať a zároveň Bratislavčania musia mať kontrolu nad tým, kde sa míňajú verejné peniaze. Zodpovednosť musí byť štandard, nie výnimka,“ doplnil Winkler. Konkrétne riešenia, ktoré Winkler predstavil: ročný plán pre všetky mestské organizácie a podniky, vopred stanovené termíny, ktoré sa budú pravidelne kontrolovať a merateľné ukazovatele kvality a efektivity. Súčasťou musí byť pravidelné vyhodnocovanie na základe vopred stanovených KPIs.
Dôležitou časťou je digitalizácia. Winkler zdôraznil, že nejde o to mať ďalšiu aplikáciu, ale mať poriadok v dátach. „Ak nemáte správne nastavené procesy v riadení, digitalizácia problém nevyrieši. Najprv treba upratať procesy a potom ich spraviť priehľadné pre ľudí. Pretože digitalizácia je spôsob pre zlepšenie fungovania mesta, nie marketingový doplnok”. Podľa Winklera musí mať Bratislava jasné pravidlá finančného riadenia, dôslednú kontrolu zákaziek a účelnosti výdavkov, aby sa verejné zdroje vracali do kvality života v meste.
Súčasťou riešení je aj systémové čerpanie eurofondov. Winkler chce posilniť odborné kapacity, zrýchliť interné procesy a nastaviť prípravu projektov tak, aby mesto vedelorealizovať investície včas a kvalitne.