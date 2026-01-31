Sobota31. január 2026, meniny má Emil, zajtra Tatiana, Táňa

Catherine O'Hara (†71): Žena, ktorá odmietla hru Hollywoodu a predsa žiarila jasnejšie ako iní

LOS ANGELES - Herečka, ktorá si svojim srdečným úsmevom získala priazeň divákov po celom svete, nás opustila. Známa mama z kultového filmu Sám doma naposledy vydýchla v posledný januárový piatok. Zanechala za sebou množstvo postáv, ktoré nás budú naďalej tešiť v jej nezabudnuteľných filmoch a seriáloch.

Catherine O’Hara nikdy nežila škandálmi. Kontroverzná bola práve tým, že odmietala byť kontroverzná. Vyhýbala sa veľkým blockbusterom, nehrala hru "večnej mladosti", odmietala bulvárne rozhovory o súkromí. Pre niektorých producentov bola "príliš inteligentná, príliš nezávislá". Vo svojej sofistikovanej jednoduchosti si však dokázala získať rešpekt a uznanie.

Ak máte šťastie, podarí sa vám robiť to, čo milujete, s ľuďmi, ktorých si vážite. To jej len jeden z pamätných výrokov nezabudnuteľnej mamy Kevina z najvianočnejšej filmovej klasiky Sám doma.

Kanaďanka Catherine O’Hara začínala v slávnom komediálnom krúžku Second City a tvorivom televíznom projekte SCTV, kde si budovala reputáciu inteligentnej, improvizačne silnej herečky. A že sa jej to podarilo, dokazovala viac ako päť desaťročí impozantnej kariéry.

Celosvetovú slávu jej priniesla postava nezabudnuteľnej Kate McCallister, ktorá sa snaží zachrániť svojho syna z vianočnej katastrofy. Podarilo sa jej vytvoriť obraz rodinného vianočného chaosu, ktorý sa stal klasikou. Ako Delia Deetz vo filme Beetlejuice predviedla komediálny talent, ktorý kombinoval bizarnosť a šarm zároveň. Pri natáčaní tohto filmu spoznala aj svojho manžela, produkčného dizajnéra, Bo Welsha, s ktorým mali dvoch synov a boli spolu od roku 1988 až do smrti.

V rokoch 2015 - 2020 hviezdila vo svetoznámom seriáli Schitt’s Creek ako Moira Rose, excentrická bývalá herečka s dramatickým prízvukom a bizarným slovníkom. O’Hara stvorila postavu, ktorá sa stala internetovým fenoménom. Jej parochne, frázy a herecká presnosť ju vyniesli k Emmy, Golden Globe aj SAG oceneniam a znovu oslovili mladú generáciu fanúšikov.

Catherine verila, že Najlepšia komédia vychádza z postavy, nie z vtipov. A práve toto dokazovala aj vo svojej práci, ktorú robila najlepšie ako vedela a nechala sa počuť, že Komédia je vážna vec. Nedá sa oklamať. Práve vo svojej úprimnosti a otvorenosti vdychovala život svojim postavám vo filmoch, seriáloch, ale aj pri dabingových rolách.

Catherine neprestala pracovať ani vo vyššom veku. Objavila sa v seriáloch ako The Studio alebo The Last of Us, kde jej výkon priniesol ďalšie nominácie a uznania, čo dokazovalo, že aj v sedemdesiatke svojmu "remeslu" stále dominovala.

Oficiálna príčina smrti zatiaľ nebola potvrdená, no hovorí sa o krátkej a intenzívnej chorobe. Herečka bola vo vážnom stave v piatok skoro ráno prevezená do nemocnice, kde neskôr zomrela. Mala vraj problémy s dýchaním. Trpela tiež zriedkavým zdravotným stavom situs inversus, pri ktorom sú vnútorné orgány zrkadlovo obrátené. To však nebýva príčinou zdravotných problémov.

Catherine O’Hara odišla, ale zanechala po sebe svet plný smiechu, nezabudnuteľných postáv a momentov, ktoré priniesli radosť miliónom. Jej schopnosť rozosmiať aj dojať, jej nezameniteľný štýl a charizma jej zaručia miesto medzi najväčšími komikmi a hereckými ikonami svojej doby. Jej kariéra je dôkazom toho, že inteligentná, láskavá a originálna komédia môže byť večná.

