Taraba medzi hosťami Miss Roma Slovensko: V Kežmarku ho nadchla mladá speváčka Vanesa

KEŽMAROK - V Kežmarku sa uskutočnil ďalší ročník súťaže Miss Roma Slovensko. Prestížne podujatie prilákalo nielen spoločenskú smotánku, ale aj politických predstaviteľov. Medzi hosťami nechýbal ani vicepremiér Tomáš Taraba, ktorý svoju účasť zdieľal na sociálnej sieti. Pozornosť venoval mladej speváčke Vanese Horákovej, ktorej vystúpenie patrilo k vrcholom večera.

V Kežmarku sa v piatok 24. januára uskutočnil galavečer Miss Roma Slovensko 2026. Podujatie, ktoré dlhodobo prepája krásu, talent a sebavedomie mladých rómskych žien, si nenechali ujsť ani viacerí hostia z verejného a spoločenského života.

Medzi nimi bol aj podpredseda vlády SR Tomáš Taraba, ktorý sa na podujatí zúčastnil osobne a jednej z finalistiek odovzdal cenu. Prítomný bol aj splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Alexander Daško.

Vicepremiér sa po galavečeri pochválil aj na sociálnej sieti. Na Instagrame zverejnil fotografiu so spevačkouV anesou Horákovou, ku ktorej pridal krátky odkaz. „Včera Vanesa Horáková na Miss Roma 2026 predviedla obrovský hudobný talent.“

Organizátori zdôrazňujú, že cieľom podujatia je dlhodobo podporovať pozitívne vzory v rómskej komunite a vytvárať priestor pre rozvoj talentov. Aj účasť predstaviteľov vlády má podľa nich poukazovať na dôležitosť rovnosti a inklúzie.

