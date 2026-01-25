Nedeľa25. január 2026, meniny má Gejza, zajtra Tamara

V pondelok sa má opäť začať súdny proces v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka

PEZINOK - Na Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku sa má v pondelok (26. 1.) začať už v poradí tretí súdny proces v kauze objednávky vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka. Obžalobe čelia Marian K. a Alena Zs. Zároveň sa bude súd opätovne zaoberať aj prípadom údajnej prípravy vrážd prokurátorov Maroša Žilinku, Petra Šufliarskeho a Daniela Lipšica.

ŠTS v máji 2023 oslobodil Mariana K. spod obžaloby a Alenu Zs. uznal za vinnú, pričom jej vymeral súhrnný 25-ročný nepodmienečný trest odňatia slobody. V prípade prípravy vrážd prokurátorov uznal za vinného Dušana K. a obžalovaného Darka D. oslobodil.

Najvyšší súd však vlani tento rozsudok zrušil z dôvodu zistených chýb a aj preto, že sa senát ŠTS nevysporiadal so všetkými okolnosťami významnými pre rozhodnutie. Odvolací súd zároveň prípad prikázal na prejednanie a rozhodnutie inému senátu ŠTS.

Vo veci Kuciakovej vraždy z februára 2018, pri ktorej prišla o život aj jeho snúbenica Martina Kušnírová, sú právoplatné tri rozsudky. Vykonávatelia vraždy Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali už skôr 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody, Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne.

Valentín v Myjave: Múzeum SNR ožije príbehmi lásky, histórie a romantiky
Valentín v Myjave: Múzeum SNR ožije príbehmi lásky, histórie a romantiky
Donald Trump
Ostré slová Trumpa: USA uvalia 100-percentné clá na Kanadu, ak uzavrie obchodnú dohodu s Čínou
Donald Trump
Trumpova administratíva údajne plánuje deportovať desiatky Iráncov
Tedros Adhanom Ghebreyesus
Generálny riaditeľ WHO: Dôvody, ktoré USA uviedli pri vystúpení z WHO, sú nepravdivé!
Tragédia v americkom veľkomeste:
Tragédia v americkom veľkomeste: Výbuch plynu spôsobil masívny požiar v obytnej budove, hlásia tragické následky!
Boráros mal Jákliovej (†31)
Boráros mal Jákliovej (†31) posielať výhražné správy: ZÁKAZ priblíženia!
Premiéra filmu Nepela. Na
Hana Rapantová kvôli šatám TRPÍ bolesťami: Spravila hroznú chybu! Pred týmto varuje
Boris Rösner
Český herec uveril rodinnej kliatbe: Splnila sa... Staroby sa nedožil!
Monika Jákliová
NOVÉ informácie o tragickej nehode Jákliovej (†31): Horúce telefonáty! Bola v núdzi?
Vieme o nej menej
Vieme o nej menej než o Marse: Vedci konečne odhalili, čo sa skrýva pod kilometrami ľadu v Antarktíde!
Prísne pravidlá a vysoké
Prísne pravidlá a vysoké zárobky: Koľko sa NAOZAJ zarába v amsterdamskej červenej štvrti? Miestna žena prelomila mlčanie
Plastický chirurg Šimko: Muži
Plastický chirurg Šimko: Muži sa za seba konečne nehanbia! A viete, ktoré nedostatky najviac trápia ženy?
Dcéry darovali mame nezvyčajný
Dcéry darovali mame nezvyčajný darček: Striptér v domove dôchodcov, nikto neveril vlastným očiam!
Novinka, ktorú Slováci v
Známa značka predstavuje novinku, aká tu ešte nebola: Všimli ste si ju v obchodoch aj vy?
Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
Kde na svete stojí Big Mac najviac a kde ho kúpite lacnejšie? Tieto rozdiely vás prekvapia!
Kde na svete stojí Big Mac najviac a kde ho kúpite lacnejšie? Tieto rozdiely vás prekvapia!
Miliardár MrBeast tvrdí, že je na mizine: Jeho najnovšie kroky vyvolávajú otázniky!
Miliardár MrBeast tvrdí, že je na mizine: Jeho najnovšie kroky vyvolávajú otázniky!
Toto sú najhodnotnejšie značky sveta v roku 2026: Uhádnete ich podľa loga? (kvíz)
Toto sú najhodnotnejšie značky sveta v roku 2026: Uhádnete ich podľa loga? (kvíz)
Chcete si kúpiť kúsok zbrojovky v Novákoch? Môžete. Strnad vstúpil na burzu a stal sa najbohatším Čechom!
Chcete si kúpiť kúsok zbrojovky v Novákoch? Môžete. Strnad vstúpil na burzu a stal sa najbohatším Čechom!

VIDEO Dvorský znovu zažiaril! Slafkovský pocítil krutý obrat a veľké obavy pre slovenský hokej
VIDEO Dvorský znovu zažiaril! Slafkovský pocítil krutý obrat a veľké obavy pre slovenský hokej
Nedvěd chce pre Česko do bojov o MS získať bývalého kapitána: Je mojou povinnosťou to skúsiť
Nedvěd chce pre Česko do bojov o MS získať bývalého kapitána: Je mojou povinnosťou to skúsiť
VIDEO Chýbali centimetre: Novak Djokovič bol blízko diskvalifikácie na Australian Open
VIDEO Chýbali centimetre: Novak Djokovič bol blízko diskvalifikácie na Australian Open
VIDEO Dúbravka opäť čaroval: Neskutočným výkonom vychytal body, Liverpool prišiel o bod v závere
VIDEO Dúbravka opäť čaroval: Neskutočným výkonom vychytal body, Liverpool prišiel o bod v závere
TEST: Hyundai Tucson PHEV - veľmi príjemné SUV s doplnkovou baterkou
TEST: Hyundai Tucson PHEV - veľmi príjemné SUV s doplnkovou baterkou
TEST: Renault Kangoo - Pre rodinu, biznis, bicykle, hocičo
TEST: Renault Kangoo - Pre rodinu, biznis, bicykle, hocičo
Nové Volvo EX60 - najpokročilejšie Volvo doteraz. Dojazd 810 km a mega odlievanie
Nové Volvo EX60 - najpokročilejšie Volvo doteraz. Dojazd 810 km a mega odlievanie
Škoda Epiq a Peaq - mená noviniek 2026 vystihujú podstatu roku 2025
Škoda Epiq a Peaq - mená noviniek 2026 vystihujú podstatu roku 2025
Posilnite svoju značku tam, kde sa tvorí kariéra: Prečo inzerovať na Karierainfo.sk?
Posilnite svoju značku tam, kde sa tvorí kariéra: Prečo inzerovať na Karierainfo.sk?
Tieto veci ľudia v starobe ľutujú najviac. Nerobte rovnaké chyby
Tieto veci ľudia v starobe ľutujú najviac. Nerobte rovnaké chyby
Novoročné predsavzatia vás stresujú už v januári? Prečo nefungujú a vytvárajú zbytočný tlak
Novoročné predsavzatia vás stresujú už v januári? Prečo nefungujú a vytvárajú zbytočný tlak
Globálne HDP bude stabilne rásť aj v tomto roku
Globálne HDP bude stabilne rásť aj v tomto roku
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
18 najlepších receptov na omáčky, ktoré si zamilujete
Keď ju ochutnáte, na kupovanú zabudnete: Domáca parená knedľa podľa Janky, ktorá je ako obláčik.
Keď ju ochutnáte, na kupovanú zabudnete: Domáca parená knedľa podľa Janky, ktorá je ako obláčik.
Jablká v župane: Táto pochúťka zmizne z taniera rýchlosťou blesku
Jablká v župane: Táto pochúťka zmizne z taniera rýchlosťou blesku
Bezlepková gaštanová roláda s lahodným krémom
Bezlepková gaštanová roláda s lahodným krémom
„Ani kontrola adresy nepomôže.“ Prihlásenie vyzerá legitímne, no účet môžeš stratiť za sekundy. Toto je BitB phishing
„Ani kontrola adresy nepomôže.“ Prihlásenie vyzerá legitímne, no účet môžeš stratiť za sekundy. Toto je BitB phishing
mRNA vakcína proti rakovine si udržala účinok aj po piatich rokoch, hovoria Moderna a Merck
mRNA vakcína proti rakovine si udržala účinok aj po piatich rokoch, hovoria Moderna a Merck
Prielom v liečbe obezity klope na dvere. Druhá najznámejšia injekcia na chudnutie má už aj tabletovú formu
Prielom v liečbe obezity klope na dvere. Druhá najznámejšia injekcia na chudnutie má už aj tabletovú formu
AKTUÁLNE: Na internete sa objavilo 149 miliónov prihlasovacích údajov z Gmailu, Facebooku a ďalších služieb. Takto zistíš, či si medzi nimi
AKTUÁLNE: Na internete sa objavilo 149 miliónov prihlasovacích údajov z Gmailu, Facebooku a ďalších služieb. Takto zistíš, či si medzi nimi
Pomôžu pri autonehode, opravia zips, udržia kvetináč. 23 (aj nečakaných) situácií, kde vás zachránia sťahovacie pásky
Pomôžu pri autonehode, opravia zips, udržia kvetináč. 23 (aj nečakaných) situácií, kde vás zachránia sťahovacie pásky
8 fotografií, ktoré vás inšpirujú mať doma viac zelene! Tieto nápady fungujú, aj keď máte málo miesta
8 fotografií, ktoré vás inšpirujú mať doma viac zelene! Tieto nápady fungujú, aj keď máte málo miesta
Objavili sme pravidlo 3-5-7 a už chápeme, prečo dekor doma často vyzerá zle. Čo robia dizajnéri inak a funguje to?
Objavili sme pravidlo 3-5-7 a už chápeme, prečo dekor doma často vyzerá zle. Čo robia dizajnéri inak a funguje to?
Ešte tu cítiť zvyšky brutalizmu, ale poradili si aj s nimi. Napriek minulosti nájdete v byte prekvapivo krásny rodinný domov
Ešte tu cítiť zvyšky brutalizmu, ale poradili si aj s nimi. Napriek minulosti nájdete v byte prekvapivo krásny rodinný domov

Zimný rez viniča zrozumiteľným spôsobom – praktický postup krok za krokom
Zimný rez viniča zrozumiteľným spôsobom – praktický postup krok za krokom
15 chýb pri pečení, ktoré ničia vaše koláče. Robíte ich aj vy?
15 chýb pri pečení, ktoré ničia vaše koláče. Robíte ich aj vy?
Prečo je zimný rez viniča dôležitý? S týmito základmi rez lepšie pochopia aj začiatočníci
Prečo je zimný rez viniča dôležitý? S týmito základmi rez lepšie pochopia aj začiatočníci
Čistenie kobercov snehom? Svet objavuje „škandinávsky trik“, ktorý naše staré mamy používali odjakživa
Čistenie kobercov snehom? Svet objavuje „škandinávsky trik“, ktorý naše staré mamy používali odjakživa
TOP pilates štúdiá v Bratislave: Tieto cviky vám vyformujú najkrajšiu postavu
TOP pilates štúdiá v Bratislave: Tieto cviky vám vyformujú najkrajšiu postavu
MIMORIADNY ONLINE Ruské mesto pod ukrajinskou paľbou: Najintenzívnejší útok zasiahol kľúčové objekty!
Tragický príbeh: Muž sa nechal vypísať kvôli mŕtvej mačke! Šéf ho chcel vyhodiť, súd rozhodol prekvapivo
Útočníci nespali ani počas Vianoc: Desivá analýza, známy hráč len za jediný mesiac zabránil miliónom hrozieb!

