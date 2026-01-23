Chovanec rokoval v Gbeľanoch s CEO Hyundai Mobis o ďalšom rozvoji investícií

BRATISLAVA - Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Rastislav Chovanec rokoval v piatok v Gbeľanoch pri Žiline s generálnym riaditeľom (CEO) spoločnosti Hyundai Mobis Lee Gyu Sukom. Hovorili o možnostiach ďalších investícií na Slovensku, inováciách a posilnení dodávateľského reťazca so zapojením slovenských firiem.
Chovanec zdôraznil, že kľúčová je dostupnosť odborníkov a spolupráca so školami vrátane duálneho vzdelávania. Slovensko je podľa neho pripravené pomôcť aj pri administratívnych a vízových procesoch, ak bude firma potrebovať doplniť pracovníkov zo zahraničia. Rokovanie nadviazalo na predchádzajúce stretnutia slovenskej a juhokórejskej strany vrátane návštevy ministra zahraničných vecí SR Juraja Blanára (Smer-SD) a štátneho tajomníka Chovanca s podnikateľskou delegáciou v Kórejskej republike, ako aj na pracovné rokovanie Chovanca s predstaviteľmi spoločnosti Hyundai Mobis Slovensko v Gbeľanoch.
Vláda už schválila investičnú pomoc
Štátny tajomník pripomenul, že vláda už schválila investičnú pomoc pre nové projekty Hyundai Mobis, viac ako 26 miliónov eur formou daňovej úľavy pre závod v Novákoch (2024) a viac ako 12 miliónov eur pre novú fabriku v Gbeľanoch (2025). Dodal, že cieľom je podporovať projekty, ktoré majú pre Slovensko konkrétny ekonomický a spoločenský prínos. Hyundai Mobis je významný dodávateľ pre automobilový priemysel. Na Slovensku pôsobí od roku 2004 a má závody v Gbeľanoch (MSK Žilina) a v Novákoch (MSK Nováky).