Horská záchranná služba varuje: Na južne orientovaných stranách pohorí sneh oťažie, čo zníži jeho stabilitu

Liptovský Hrádok 18. januára (TASR) - Vo Vysokých, v Západných a Nízkych Tatrách platí v nedeľu v najvyšších polohách mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Vo Fatrách platí len malé lavínové nebezpečenstvo. Počas dňa sneh na južne orientovaných svahoch postupne oťažie, čo zníži jeho stabilitu a ojedinele sa tu môžu vyskytnúť malé samovoľné lavíny, prevažne z vlhkého snehu. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie (SLP) Horskej záchrannej služby (HZS).
Na záveterných stranách pohorí sú v najvyšších polohách vetrom lokálne vytvorené snehové vankúše a dosky, ktorých stabilita môže byť nízka, a to najmä na strmých až veľmi strmých svahoch. Lokálne tu je možné uvoľniť lavínu, a to predovšetkým veľkým dodatočným zaťažením. V stredných polohách sneh vplyvom striedania teplôt sadol a stabilizoval sa.
„Počasie počas nedele bude ovplyvňovať tlaková výš, počas dňa očakávame jasné slnečné počasie a postupné ochladzovanie,“ uviedlo SLP. Sneh z poslednej periódy sneženia bol silným vetrom previaty až do dolín, náveterné strany sú často sfúkané až na podklad, lokálne však môže byť uložený aj na severovýchodných, východných a juhovýchodných expozíciách pohorí vo forme menších vankúšov a dosiek.
V najvyšších polohách prevažne severných expozícií si sneh zachoval prachový charakter, v stredných je na povrchu vytvorená kôra alebo vrstva firnu. „V priebehu dňa bude sneh vplyvom oteplenia na južných svahoch vlhnúť a natápať sa. Celková výška snehovej pokrývky je stále podpriemerná. Zrána bude povrch snehovej pokrývky, najmä v stredných polohách, tvrdý,“ upozornilo stredisko.