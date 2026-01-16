Tragédia v aquaparku! Plavčík (†24) sa ponoril pre obrúčku návštevníčky, vtiahlo ho do odtoku: Utopil sa

SÃO PAULO - Vodný park v Brazílii čelí vyšetrovaniu po smrti skúseného plavčíka. Polícia tvrdí, že muž zostal zakliesnený v odtoku, avšak prevádzkovateľ parku to popiera.
Podľa policajného záznamu Guilherme vstúpil do bazéna atrakcie Water Bomb, aby pomohol nájsť stratenú obrúčku jednej z návštevníčok. Počas ponoru mal byť nasatý do odvodňovacieho systému, kde zostal zakliesnený, čo nakoniec viedlo k jeho utopeniu. Píše o tom miestny web Bacci Noticias.
Kolegovia si incident okamžite všimli, spustili záchranné postupy a mladého muža vytiahli z vody. Po prvotnom ošetrení bol prevezený záchrannou službou do nemocnice Nossa Senhora Aparecida, kde lekár o 14:25 h potvrdil smrť utopením. Polícia označila prípad za podozrivý a nariadila vykonanie pitvy v Inštitúte medicínskeho lekárstva, aby sa presne určila príčina smrti.
Vodný park slová polície odmieta
V oficiálnom vyhlásení však park Wet’n Wild uviedol, že bazén atrakcie Water Bomb žiadny odtok nemá. Podľa parku je hydraulický systém tvorený bočnými drenážami, ktoré sú umiestnené v opačnom smere, než kadiaľ vychádzajú návštevníci z toboganov.
Spoločnosť zdôraznila, že atrakcia funguje už 17 rokov bez podobných incidentov a že všetci záchranári sú certifikovaní americkým tímom a pravidelne absolvujú školenia. Park zároveň uviedol, že Guilherme bol rýchlo zachránený kolegami a okamžite dostal prvú pomoc. Prevádzka parku bola v utorok (13.1.) popoludní prerušená a areál zostal zatvorený aj nasledujúci deň. Wet’n Wild tvrdí, že poskytuje rodine podporu a spolupracuje s vyšetrovateľmi.
Radnica uviedla, že park funguje v súlade so všetkou požadovanou dokumentáciou. „Chceli by sme tiež objasniť, že povolenie na užívanie pre každú atrakciu bolo predložené a je platné, rovnako ako certifikát o kontrole požiarneho zboru, ktorý je tiež v platnosti,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Rodina obete je z celej situácie otrasená a žiada úplné objasnenie prípadu. Otec mladého muža, Juvenal Domingos, uviedol, že chce vedieť, čo presne sa stalo a prečo jeho syn, ktorý v parku pracoval viac ako dva roky a nedávno bol povýšený na vedúceho tímu záchranárov, prišiel o život.