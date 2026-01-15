Štvrtok15. január 2026, meniny má Dobroslav, Dobroslava, zajtra Kristína

Na cestách Trnavského kraja sa v uplynulom týždni stalo 16 dopravných nehôd

TRNAVA - Policajti zaznamenali počas minulého týždňa na cestách v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) celkovo 68 škodových udalostí a 16 dopravných nehôd. Ani pri jednej nehode neasistoval alkohol. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

 
 

„Za minulý týždeň bola pri dopravnej nehode na cestách Trnavského kraja usmrtená jedna osoba. Jedna osoba sa pri dopravnej nehode zranila ťažko a deväť osôb utrpelo na cestách ľahké zranenia,“ priblížili policajti.

Polícia vykonala počas 2. kalendárneho týždňa v Trnavskom kraji 3084 dychových skúšok, z toho 27 bolo s pozitívnym výsledkom - 13 u vodičov a 14 u cyklistov. Osem vodičov sa dopustilo prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

