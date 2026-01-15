Štvrtok15. január 2026, meniny má Dobroslav, Dobroslava, zajtra Kristína

Dramatické VIDEO z Tatier! Slovák počas lyžovania odtrhol LAVÍNU... Zábery, z ktorých tuhne krv v žilách

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Instagram/@andrejdobrik )
© Zoznam/mKov © Zoznam/mKov

BRATISLAVA - Slovenský milovník freeride lyžovania Jakub zažil dramatické chvíle v Nízkych Tatrách pri Školskom žľabe, keď počas lyžovania mimo upravených tratí odtrhol lavínu. Napriek dodržaniu bezpečnostných opatrení a priaznivému lavínovému profilu sa situácia zvrtla a lyžiar len tesne unikol nešťastiu.

Freeride lyžovanie je niečo ako divoký, nespútaný bratranec klasického zjazdového lyžovania. Jazdí sa mimo upravených tratí, v neupravenom snehu, v teréne, ktorý si človek vyberie sám. Je to kombinácia slobody, adrenalínu a techniky, ktorá preverí schopnosti aj čítanie terénu. Nie vždy to však môže dopadnúť dobre.

"Na domácom kopci je asi najťažšie objektívne vyhodnotiť riziká. Hlavne vtedy, keď je dobrých freeridových podmienok každú zimu menej," uviedol na sociálnej sieti Slovák Jakub, ktorý je milovníkom freeride lyžovania. Na jednom z kopcov v Nízkych Tatrách, vedľa Školského žľabu, sa to však zvrtlo - počas lyžovania odtrhol lavínu. Len tak tak sa jej dokázal vyhnúť, aby ho nestrhla a nakoniec to, našťastie, v poriadku ustál.

"Toto bol v ten deň môj tretí žľab – najmenej strmý a s trochu inou orientáciou, než tie predchádzajúce. Lyžovali sme po jednom a zvyšok partie s kompletnou lavínovou výbavou bol na bezpečnom mieste. Dokonca v tých miestach chlapi z Horskej služby robili profil, ktorý vyšiel bezpečne. A aj tak...," napísal pri videu, ktoré zdieľala aj stránka Tatry. Pri záberoch, ktoré celý priebeh zachytávajú, však tuhne krv v žilách.

 
 

Viacerých Slovákov zábery šokovali. Niektorých pozitívne, ako lyžiar celú situáciu ustál s chladnou hlavou a podobný adrenalínový zážitok by chceli zažiť, iní zase nešetrili kritikou. "Celkom riskujete," napísal jeden pod videom. "Normálny zodpovedný človek nikdy nejde jeden deň po snežení a vetre na svahy. Vždy treba počkať 2 až 3 dni. Ale chápem, že každý chce písať prvý, tak potom to tak vyzerá," neodpustil si Jaroslav. "Tak ten o milimeter ušiel doktorom z lopaty," zareagovala Slovenka.

V Nízkych Tatrách už dlhšie obdobie platí mierne lavínové nebezpečenstvo. Pravidelne o tom informuje Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).

Viac o téme: Nízke TatryŠkolský žľabFreeride lyžovanie
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ilustračné foto
Lavínové nebezpečenstvo v Tatrách: Nad hranicou lesa platí mierny stupeň rizika
Domáce
Pozor na hory! Druhý
Pozor na hory! Druhý stupeň lavínového nebezpečenstva platí na viacerých miestach Slovenska
Domáce
Séria tragédií v Alpách:
Séria tragédií v Alpách: Lavíny zabíjali vo Francúzsku aj Rakúsku! Mŕtvych je už niekoľko lyžiarov
Zahraničné
40-ročný turista sa zranil
40-ročný turista sa zranil na Babej hore: Pomáhali mu slovenskí i poľskí záchranári
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Speváčka Sime je zázrak prírody: V 6. mesiaci tehotenstva má na bruchu tehličky!
Speváčka Sime je zázrak prírody: V 6. mesiaci tehotenstva má na bruchu tehličky!
Prominenti
Vodič na diaľnici kľučkoval a prešiel do protismeru, nafúkal viac ako 4 promile
Vodič na diaľnici kľučkoval a prešiel do protismeru, nafúkal viac ako 4 promile
Zoznam TV
Antónia Lišková v šou Trochu inak s Adelou hovorila aj o rozhodnutí, ktoré jej zmenilo život
Antónia Lišková v šou Trochu inak s Adelou hovorila aj o rozhodnutí, ktoré jej zmenilo život
Prominenti

Domáce správy

Fico kraľuje Facebooku: Má
Fico kraľuje Facebooku: Má najviac sledovateľov aj interakcií! Instagram ovládli Šimečka a Cifrová Ostrihoňová
Domáce
Ilustračné foto
Lavínové nebezpečenstvo v Tatrách: Nad hranicou lesa platí mierny stupeň rizika
Domáce
Ilustračné foto
Nebezpečné podmienky na cestách: Slovenská správa ciest varuje pred zľadovateným snehom a poľadovicou
Domáce
Pozor na cestách: Zľadovatený sneh a poľadovica komplikujú dopravu v Bratislave aj inde
Pozor na cestách: Zľadovatený sneh a poľadovica komplikujú dopravu v Bratislave aj inde
Bratislava

Zahraničné

Prezident USA Donald Trump.
Pahlaví ako líder Iránu?: Trump spochybňuje jeho prijatie v krajine
Zahraničné
Ilustračné foto
Rusko vyhosťuje britského diplomata: Viní ho zo špionáže, musí opustiť krajinu
Zahraničné
Ilustračné foto
Iránska justícia oznámila, že 26-ročný muž zatknutý pri demonštráciách nebude popravený
Zahraničné
aktualizované Irán uzavrel svoj vzdušný
Situácia v Iráne je dramatická: Európske štáty vyzývajú na okamžitý odchod z krajiny! Uzavretý vzdušný priestor
Zahraničné

Prominenti

Adela Vinczeová s Viktorom
Adela a Viktor v exkluzívnom rozhovore: Po zákaze povedali viac ako pred ním! Rana aj pre televízie?!
Domáci prominenti
Miley Cyrus s mamou
Šokujúce priznanie matky Miley Cyrus: Po rozvode užívala DROGY... Na samoliečenie!
Zahraniční prominenti
Pink
Hviezdnu Pink na ulici nespoznáte: Veď by ste si ju pomýlili s... Uff!
Zahraniční prominenti
Jana Nagyová
Radikálny krok Arabely: Najprv sťahovanie do Švajčiarska a teraz? Luxusný dom pre seniorov
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Narodeninová oslava sa zmenila
Narodeninová oslava sa zmenila na HOROR: VIDEO Balóny explodovali priamo do tváre ženy! Hostia v panike utekali
Zaujímavosti
Nevysvetliteľný jav zachytený na
Nevysvetliteľný jav zachytený na VIDEO: Žiariaca špirála sa vznášala nad Anglickom! Vodič zostal v šoku, to je UFO?
Zaujímavosti
Koľkokrát týždenne je potrebné
Koľkokrát týždenne je potrebné vyvrcholiť podľa veku? Starodávna čínska medicína má tajnú odpoveď!
Zaujímavosti
Kurie oko: Prečo vzniká,
Kurie oko: Prečo vzniká, ako ho rozpoznať a ako ho účinne liečiť
vysetrenie.sk

Dobré správy

Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

Oplatí sa druhý pilier? Čísla hovoria jasne, pozrite si prekvapivé výsledky za vlaňajšok!
Oplatí sa druhý pilier? Čísla hovoria jasne, pozrite si prekvapivé výsledky za vlaňajšok!
Toto je 5 najväčších ekonomických výziev pre Slovensko: Zabudnite na bezstarostný rast!
Toto je 5 najväčších ekonomických výziev pre Slovensko: Zabudnite na bezstarostný rast!
Dlho očakávané energopoukazy prichádzajú: Kde a ako získať peniaze bez čakania?
Dlho očakávané energopoukazy prichádzajú: Kde a ako získať peniaze bez čakania?
Zlato sa blíži k magickej hranici, striebro aj naďalej šokuje: Čo je za tým?
Zlato sa blíži k magickej hranici, striebro aj naďalej šokuje: Čo je za tým?

Šport

Komplikácia pred ZOH? Český brankár odišiel do kabíny a nevrátil sa ani na striedačku
Komplikácia pred ZOH? Český brankár odišiel do kabíny a nevrátil sa ani na striedačku
NHL
Australian Open odhalil karty: Žreb prisúdil súperku Šramkovej, čelí grandslamovej víťazke
Australian Open odhalil karty: Žreb prisúdil súperku Šramkovej, čelí grandslamovej víťazke
Ženy
Deň, ktorý sa zapísal do histórie: Zuzulová v eufórii, Vlhová od šťastia išla vyskočiť z kože
Deň, ktorý sa zapísal do histórie: Zuzulová v eufórii, Vlhová od šťastia išla vyskočiť z kože
Petra Vlhová
VIDEO Divákom tuhla na Dakare krv v žilách: Pretekára po hrozivej nehode odviezol vrtuľník
VIDEO Divákom tuhla na Dakare krv v žilách: Pretekára po hrozivej nehode odviezol vrtuľník
Rely Dakar

Auto-moto

FOTO: SEAT Ibiza a Arona s novými tvárami a výbavami už na Slovensku
FOTO: SEAT Ibiza a Arona s novými tvárami a výbavami už na Slovensku
Predstavujeme
FOTO: Volkswagen T-Roc sa rozbehol na naše cesty v
FOTO: Volkswagen T-Roc sa rozbehol na naše cesty v "najlepšom" čase
Novinky
TEST: Renault 5 - cukrík bez cukru, ktorým si urobíte radosť
TEST: Renault 5 - cukrík bez cukru, ktorým si urobíte radosť
Klasické testy
Nová Kia zo Žiliny: EV2 prichádza. Prehryznete tento detail?
Nová Kia zo Žiliny: EV2 prichádza. Prehryznete tento detail?
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Pracovné ponuky s nadštandardným platom a bonusmi, ktoré musíte vidieť!
Pracovné ponuky s nadštandardným platom a bonusmi, ktoré musíte vidieť!
Zaujímavé pracovné ponuky
Každý zamestnanec je nahraditeľný? Takto sa stanete výnimkou
Každý zamestnanec je nahraditeľný? Takto sa stanete výnimkou
Motivácia a produktivita
Zarábajte 5 000 € mesačne, Lidl práve hľadá vedúcu úseku
Zarábajte 5 000 € mesačne, Lidl práve hľadá vedúcu úseku
Zaujímavé pracovné ponuky
Štát schválil viac plateného voľna pre tisícky zamestnancov: Spĺňate podmienky aj vy?
Štát schválil viac plateného voľna pre tisícky zamestnancov: Spĺňate podmienky aj vy?
Aktuality

Varenie a recepty

Zabudnite na suchý koláč – vďaka kyslej smotane je tento koláč šťavnatý aj na druhý deň.
Zabudnite na suchý koláč – vďaka kyslej smotane je tento koláč šťavnatý aj na druhý deň.
Kam s olejom po vyprážaní šišiek? Zabudnite na odtok či toaletu. Najlepšie sú tieto riešenia.
Kam s olejom po vyprážaní šišiek? Zabudnite na odtok či toaletu. Najlepšie sú tieto riešenia.
Pivné cestíčko: Tajomstvo dokonale chrumkavých rezňov
Pivné cestíčko: Tajomstvo dokonale chrumkavých rezňov
Rady a tipy
Najlepšie zemiakové placky: Jednoduchý recept, ktorý funguje vždy
Najlepšie zemiakové placky: Jednoduchý recept, ktorý funguje vždy
Výber receptov

Technológie

Trh práce v Európe spomaľuje a Slovensko to začína pociťovať. AI najviac zasahuje absolventov
Trh práce v Európe spomaľuje a Slovensko to začína pociťovať. AI najviac zasahuje absolventov
Umelá inteligencia
Na uliciach kórejského Soulu dozerá na bezpečnosť „holografický policajt“: Technológia vyvoláva úžas, no aj obavy o súkromie
Na uliciach kórejského Soulu dozerá na bezpečnosť „holografický policajt“: Technológia vyvoláva úžas, no aj obavy o súkromie
Technológie
Ruské drony začali niesť rakety vzduch-vzduch: Majú svoje muchy, no nútia pilotov byť opatrnejšími
Ruské drony začali niesť rakety vzduch-vzduch: Majú svoje muchy, no nútia pilotov byť opatrnejšími
Armádne technológie
Táto funkcia v aplikácii Správy je automaticky zapnutá. Bezpečnostný úrad odporúča ju vypnúť, zneužívajú ju hackeri
Táto funkcia v aplikácii Správy je automaticky zapnutá. Bezpečnostný úrad odporúča ju vypnúť, zneužívajú ju hackeri
Aplikácie a hry

Bývanie

17 chýb, ktoré vás na návštevách dostávajú do trápnych situácií a hnevajú domácich. Toto by ste ako hosť robiť nemali!
17 chýb, ktoré vás na návštevách dostávajú do trápnych situácií a hnevajú domácich. Toto by ste ako hosť robiť nemali!
Na snehu ho skoro nevidno, no vnútro sa oplatí vidieť. Zo zanedbaného domu vzniklo v horách nádherné rodinné hniezdo
Na snehu ho skoro nevidno, no vnútro sa oplatí vidieť. Zo zanedbaného domu vzniklo v horách nádherné rodinné hniezdo
Kúrite, no aj tak je zima? 10 dobrých rád, ako vyhriať izbu aj bez ohrievača. Fungujú v dome aj v paneláku!
Kúrite, no aj tak je zima? 10 dobrých rád, ako vyhriať izbu aj bez ohrievača. Fungujú v dome aj v paneláku!
Stojí v Prievidzi, no za susedov má lúku a les. Za nenápadnou fasádou skrýva bungalov nadčasovú domácnosť
Stojí v Prievidzi, no za susedov má lúku a les. Za nenápadnou fasádou skrýva bungalov nadčasovú domácnosť

Pre kutilov

Aký je ideálny tlak v pneumatikách v mrazivom počasí? Neriskujte a skontrolujte ho ešte dnes!
Aký je ideálny tlak v pneumatikách v mrazivom počasí? Neriskujte a skontrolujte ho ešte dnes!
Údržba a opravy
Prečo vám AKU batéria odchádza príliš skoro? Týchto 5 chýb je na vine
Prečo vám AKU batéria odchádza príliš skoro? Týchto 5 chýb je na vine
Náradie
Pestovanie čili papričiek od semien po úrodu: Začnite už teraz, toto je jednoduchý návod pre každého
Pestovanie čili papričiek od semien po úrodu: Začnite už teraz, toto je jednoduchý návod pre každého
Zelenina a ovocie
Po rokoch výroby domácich klobás prezradil všetky svoje skúsenosti: Tajomstvo dokonalej klobásy netkvie len v mäse a koreninách
Po rokoch výroby domácich klobás prezradil všetky svoje skúsenosti: Tajomstvo dokonalej klobásy netkvie len v mäse a koreninách
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Najjemnejší makeup trend, ktorý ovládol TikTok: Svieža pokožka a začervenané líčka
Krása
Najjemnejší makeup trend, ktorý ovládol TikTok: Svieža pokožka a začervenané líčka
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Fico kraľuje Facebooku: Má
Domáce
Fico kraľuje Facebooku: Má najviac sledovateľov aj interakcií! Instagram ovládli Šimečka a Cifrová Ostrihoňová
Dramatické VIDEO z Tatier!
Domáce
Dramatické VIDEO z Tatier! Slovák počas lyžovania odtrhol LAVÍNU... Zábery, z ktorých tuhne krv v žilách
Irán uzavrel svoj vzdušný
Zahraničné
Situácia v Iráne je dramatická: Európske štáty vyzývajú na okamžitý odchod z krajiny! Uzavretý vzdušný priestor
Ilustračné foto
Domáce
Môžete venovať DVE percentá dane pre rodičov: Tieto PODMIENKY treba splniť! Kto na ne nemá nárok?

Ďalšie zo Zoznamu