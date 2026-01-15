Dramatické VIDEO z Tatier! Slovák počas lyžovania odtrhol LAVÍNU... Zábery, z ktorých tuhne krv v žilách

BRATISLAVA - Slovenský milovník freeride lyžovania Jakub zažil dramatické chvíle v Nízkych Tatrách pri Školskom žľabe, keď počas lyžovania mimo upravených tratí odtrhol lavínu. Napriek dodržaniu bezpečnostných opatrení a priaznivému lavínovému profilu sa situácia zvrtla a lyžiar len tesne unikol nešťastiu.
Freeride lyžovanie je niečo ako divoký, nespútaný bratranec klasického zjazdového lyžovania. Jazdí sa mimo upravených tratí, v neupravenom snehu, v teréne, ktorý si človek vyberie sám. Je to kombinácia slobody, adrenalínu a techniky, ktorá preverí schopnosti aj čítanie terénu. Nie vždy to však môže dopadnúť dobre.
"Na domácom kopci je asi najťažšie objektívne vyhodnotiť riziká. Hlavne vtedy, keď je dobrých freeridových podmienok každú zimu menej," uviedol na sociálnej sieti Slovák Jakub, ktorý je milovníkom freeride lyžovania. Na jednom z kopcov v Nízkych Tatrách, vedľa Školského žľabu, sa to však zvrtlo - počas lyžovania odtrhol lavínu. Len tak tak sa jej dokázal vyhnúť, aby ho nestrhla a nakoniec to, našťastie, v poriadku ustál.
"Toto bol v ten deň môj tretí žľab – najmenej strmý a s trochu inou orientáciou, než tie predchádzajúce. Lyžovali sme po jednom a zvyšok partie s kompletnou lavínovou výbavou bol na bezpečnom mieste. Dokonca v tých miestach chlapi z Horskej služby robili profil, ktorý vyšiel bezpečne. A aj tak...," napísal pri videu, ktoré zdieľala aj stránka Tatry. Pri záberoch, ktoré celý priebeh zachytávajú, však tuhne krv v žilách.
Viacerých Slovákov zábery šokovali. Niektorých pozitívne, ako lyžiar celú situáciu ustál s chladnou hlavou a podobný adrenalínový zážitok by chceli zažiť, iní zase nešetrili kritikou. "Celkom riskujete," napísal jeden pod videom. "Normálny zodpovedný človek nikdy nejde jeden deň po snežení a vetre na svahy. Vždy treba počkať 2 až 3 dni. Ale chápem, že každý chce písať prvý, tak potom to tak vyzerá," neodpustil si Jaroslav. "Tak ten o milimeter ušiel doktorom z lopaty," zareagovala Slovenka.
V Nízkych Tatrách už dlhšie obdobie platí mierne lavínové nebezpečenstvo. Pravidelne o tom informuje Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).