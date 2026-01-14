Známy obchodný reťazec sťahuje predaja NEBEZPEČNÝ výrobok! Zistili v ňom ťažké kovy

BRATISLAVA - Známy obchodný reťazec Tesco sťahuje z predaja nebezpečný výrobok. Zistili v ňom ťažké kovy. Ak ste ho zakúpili, nepoužívajte ho a vráťte do predajne.
Spoločnosť Tesco Stores SR sťahuje z predaja výrobok "Maska svietiaca", od dodávateľa Tesco International Clothing Brand, s.r.o., s EAN kódom 5900410871472. Informuje o tom na svojom webe.
"Pri výrobe bol použitý nevyhovujúci materiál s vyšším obsahom ťažkých kovov pri výrobe plošného spoja a výrobok nevyhovel požiadavkám legislatívy pri testovaní," približuje dôvody stiahnutia spoločnosť Tesco. Deklaruje, že výrobok je možné vrátiť na predajni, kde zákazníci výrobok zakúpili a to buď na informáciách alebo na centre služieb zákazníkom, kde im bude vrátená hodnota výrobku. "Zákazníkom sa ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie," dodáva na záver.