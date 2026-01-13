Utorok13. január 2026, meniny má Rastislav, zajtra Radovan, Radovana

Poľadovica zatvára letiská v strednej Európe: Po Bratislave uzavreli aj Budapešť

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images/Alexey_Lesik)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BUDAPEŠŤ - Medzinárodné letisko Ferenca Liszta v Budapešti v utorok o 10.25 h pre mrznúci dážď a poľadovicu dočasne pozastavilo prílety aj odlety. Oznámila to na Facebooku spoločnosť Budapest Airport (BA).

Na letisku a v jeho okolí padá sneh, prípadne dážď so snehom už od utorňajších skorých ranných hodín. Na letisku preto vyhlásili najvyšší stupeň snehovej pohotovosti. Pracovníci letiska neustále čistia pristávacie dráhy, rolovacie dráhy a odbavovacie plochy. Dopoludnia sa predný podvozok nákladného lietadla typu Boeing 777-200 spoločnosti Ethiopian Airlines pri rolovaní zošmykol z tvrdého povrchu rolovacej dráhy na trávnatú plochu, kde lietadlo zapadlo. Okolnosti incidentu v súčasnosti vyšetrujú.

Viac o téme: LetiskoPoľadovicaUzáveraBudapešť
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Obed prezidentov SR
Obed prezidentov SR
Správy
Ľadopád Šikľavá skala v Matejovciach nad Hornádom
Ľadopád Šikľavá skala v Matejovciach nad Hornádom
Správy
Plastický chirurg Šimko: Muži sa za seba konečne nehanbia a ženy trápi najviac TOTO!
Plastický chirurg Šimko: Muži sa za seba konečne nehanbia a ženy trápi najviac TOTO!
Zoznam TV

Domáce správy

Na snímke snežný pluh
Diaľničiari zasahovali celú noc: V hlavnom meste použili 240 ton posypu
Domáce
Chodník na Cyrilovej ulici
Šesť detí skončilo na urgente v NÚDCH v súvislosti s počasím: Jedno hospitalizovali!
Domáce
aktualizované Predseda vlády SR Robert
Fico zachraňuje zatvorenú hlinikáreň: Spolupráca na desať rokov?
Domáce
Handlová má najstaršiu obyvateľku: 106-ročná žena, rekord v počte úmrtí a nové mená detí
Handlová má najstaršiu obyvateľku: 106-ročná žena, rekord v počte úmrtí a nové mená detí
Handlová

Zahraničné

FOTO Maďarsko pozná dátum volieb:
Maďarsko pozná dátum volieb: K urnám sa pôjde v apríli!
Zahraničné
Kauza Benešových dekrétov Péter Magyar a Peter
Maďarsko - slovenská diplomatická prestrelka pokračuje! Magyar posiela odkaz Pellegrinimu o Felvidéku
Zahraničné
FOTO Airliner on runway in
Poľadovica zatvára letiská v strednej Európe: Po Bratislave uzavreli aj Budapešť
Zahraničné
Protesty v Iráne.
Krvavé protesty v Iráne: Činiteľ hovorí o približne 2000 obetiach
Zahraničné

Prominenti

FOTO Veronika a Daniela Nízlové
Dcéra Daniely Nízlovej oslávila 6 rokov: Krásne vyznanie a medzi gratulantmi... to je ale prekvapenie
Domáci prominenti
Ilustračné foto
Obrovská TRAGÉDIA: Slávny spevák (†34) zahynul pri NEHODE LIETADLA... Mieril na koncert!
Zahraniční prominenti
Natália Puklušová
Rázne rozhodnutie Puklušovej: Nechala sa vylepšiť a... Do leta chce zhodiť kilá navyše!
Domáci prominenti
Leonardo DiCaprio
Leonardo DiCaprio mal na odovzdávaní cien oči len pre jednu ženu: Jeho frajerka to NEBOLA!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

CUKOR nie je nepriateľ:
CUKOR nie je nepriateľ: Konzumujete ho správne? POZOR na TIETO potraviny, obsahujú ho viac než dosť!
Zaujímavosti
Tri ničivé alkoholové záplavy:
Tri ničivé alkoholové záplavy: Ľudia sa topili v pive aj whisky
dromedar.sk
Virálny TRIK na zamrznuté
Virálny TRIK na zamrznuté čelné sklá určite NESKÚŠAJTE! Riskujete opravu za tisíce: Radšej stavte na klasiku
Zaujímavosti
TÚTO záhadu nedokázali vyriešiť
TÚTO záhadu nedokázali vyriešiť desaťročia! Riešenie je jednoduché: Temná hmota vznikla NESKÔR! Je náš vesmír FAKE?
Zaujímavosti

Dobré správy

Zahrajte si v online
KVÍZ, ktorý preverí vaše schopnosti: Čo všetko viete o online kasíne?
Domáce
Vyhrať zaujímavé sumy môžete
Slováci teraz môžu vyhrať každý deň: Stále nové prekvapenie a ešte aj zaujímavé sumy
Domáce
Novú apku známej banky
Novú apku známej banky už začali Slováci hromadne využívať: Aké novinky prináša?
vosveteit.sk
ZSSK meria spokojnosť kontinuálne
Pozrite si, čo hovoria najnovšie dáta o cestovaní na Slovensku: Výsledky vás prekvapia
Domáce

Ekonomika

Ako sa konsolidácia premietne v roku 2026 vo vašej výplatnej páske? Vypočítajte si to na pár klikov! (kalkulačka)
Ako sa konsolidácia premietne v roku 2026 vo vašej výplatnej páske? Vypočítajte si to na pár klikov! (kalkulačka)
Oznamy, ktoré zaplavili Slovensko, vyvolávajú otázky: Daniari reagujú a toto radia! (foto)
Oznamy, ktoré zaplavili Slovensko, vyvolávajú otázky: Daniari reagujú a toto radia! (foto)
Ťahúň ekonomiky vlani zabral: Počet vyrobených áut na Slovensku stúpol, premrhali sme ale svoju šancu!
Ťahúň ekonomiky vlani zabral: Počet vyrobených áut na Slovensku stúpol, premrhali sme ale svoju šancu!
Akú výšku majú dôchodky v Európe? Rozdiely sú naozaj priepastné!
Akú výšku majú dôchodky v Európe? Rozdiely sú naozaj priepastné!

Šport

Najnovší rebríček NHL draftu 2026: Goljer, Chrenko a Nemec medzi najlepšími
Najnovší rebríček NHL draftu 2026: Goljer, Chrenko a Nemec medzi najlepšími
NHL
VIDEO Pastva pre oči! Slafkovského krásny gól a bodová žatva, darilo sa aj Černákovi, Nemec na tribúne
VIDEO Pastva pre oči! Slafkovského krásny gól a bodová žatva, darilo sa aj Černákovi, Nemec na tribúne
Juraj Slafkovský
Sebastián Kóša zamieril do Košíc: Možnosť získať ho bola pre nás neuveriteľnou príležitosťou
Sebastián Kóša zamieril do Košíc: Možnosť získať ho bola pre nás neuveriteľnou príležitosťou
Niké liga
Vieme, kto povedie Manchester do konca sezóny: Na Old Trafford sa vracia staré známe meno!
Vieme, kto povedie Manchester do konca sezóny: Na Old Trafford sa vracia staré známe meno!
Premier League

Auto-moto

TEST: Renault 5 - cukrík bez cukru, ktorým si urobíte radosť
TEST: Renault 5 - cukrík bez cukru, ktorým si urobíte radosť
Klasické testy
Nová Kia zo Žiliny: EV2 prichádza. Prehryznete tento detail?
Nová Kia zo Žiliny: EV2 prichádza. Prehryznete tento detail?
Predstavujeme
Železničná doprava zostáva stále najbezpečnejšia napriek nehodám, tvrdí odborník
Železničná doprava zostáva stále najbezpečnejšia napriek nehodám, tvrdí odborník
Doprava
Peugeot 408 s dôslednou modernizáciou: viac výkonu, viac komfortu
Peugeot 408 s dôslednou modernizáciou: viac výkonu, viac komfortu
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

5 toxických psychologických taktík, ktorými si ľudia navzájom ničia sebavedomie
5 toxických psychologických taktík, ktorými si ľudia navzájom ničia sebavedomie
Motivácia a inšpirácia
Veľký prehľad: Čo štát zmenil v roku 2025 a ako sa to dotkne ľudí v roku 2026?
Veľký prehľad: Čo štát zmenil v roku 2025 a ako sa to dotkne ľudí v roku 2026?
Ekonomika - trh práce
Veľké zmeny v Sociálnej poisťovni: V týchto prípadoch musíte podať čestné vyhlásenie!
Veľké zmeny v Sociálnej poisťovni: V týchto prípadoch musíte podať čestné vyhlásenie!
Aktuality
Dohovoríte sa v práci s generáciou Z? Týchto 13 trendy fráz by ste mali poznať
Dohovoríte sa v práci s generáciou Z? Týchto 13 trendy fráz by ste mali poznať
Pracovné prostredie

Varenie a recepty

Kuracie prsia v cestíčku z taveného syra – je také dobré, že v ňom budete vyprážať všetko.
Kuracie prsia v cestíčku z taveného syra – je také dobré, že v ňom budete vyprážať všetko.
Recept na krémové cestoviny s hubami a syrom z jednej panvice
Recept na krémové cestoviny s hubami a syrom z jednej panvice
Najlepšie zemiakové placky: Jednoduchý recept, ktorý funguje vždy
Najlepšie zemiakové placky: Jednoduchý recept, ktorý funguje vždy
Výber receptov
Cestoviny s kuracím mäsom z jednej panvice
Cestoviny s kuracím mäsom z jednej panvice
Kuracie prsia

Technológie

Prečo naše výpočty vesmíru nesedia s realitou o 120 núl? Vedci hovoria o skrytej temnej dimenzii, ktorá môže vysvetliť záhadu temnej energie
Prečo naše výpočty vesmíru nesedia s realitou o 120 núl? Vedci hovoria o skrytej temnej dimenzii, ktorá môže vysvetliť záhadu temnej energie
Veda a výskum
500 rokov života v jednom ťahu štetca: Diela Leonarda da Vinci nesú jeho genetickú stopu
500 rokov života v jednom ťahu štetca: Diela Leonarda da Vinci nesú jeho genetickú stopu
História
Tento widget so správami funguje na iPhonoch lepšie než ten od Googlu. Dostupný je aj pre Android telefóny
Tento widget so správami funguje na iPhonoch lepšie než ten od Googlu. Dostupný je aj pre Android telefóny
Aplikácie a hry
Google konečne pochopil používateľov. Táto funkcia v Androide vyrieši zásadný problém so súkromím
Google konečne pochopil používateľov. Táto funkcia v Androide vyrieši zásadný problém so súkromím
Android

Bývanie

Kúrite, no aj tak je zima? 10 dobrých rád, ako vyhriať izbu aj bez ohrievača. Fungujú v dome aj v paneláku!
Kúrite, no aj tak je zima? 10 dobrých rád, ako vyhriať izbu aj bez ohrievača. Fungujú v dome aj v paneláku!
Stojí v Prievidzi, no za susedov má lúku a les. Za nenápadnou fasádou skrýva bungalov nadčasovú domácnosť
Stojí v Prievidzi, no za susedov má lúku a les. Za nenápadnou fasádou skrýva bungalov nadčasovú domácnosť
Začali lopatkovcu vädnúť, hnednúť alebo černieť listy? Toto sú možné dôvody a riešenia
Začali lopatkovcu vädnúť, hnednúť alebo černieť listy? Toto sú možné dôvody a riešenia
Zostalo po Vianociach prázdno? 9 cenovo dostupných tipov, ako si cez zimu vytvoriť útulný domov
Zostalo po Vianociach prázdno? 9 cenovo dostupných tipov, ako si cez zimu vytvoriť útulný domov

Pre kutilov

Pestovanie čili papričiek od semien po úrodu: Začnite už teraz, toto je jednoduchý návod pre každého
Pestovanie čili papričiek od semien po úrodu: Začnite už teraz, toto je jednoduchý návod pre každého
Zelenina a ovocie
Po rokoch výroby domácich klobás prezradil všetky svoje skúsenosti: Tajomstvo dokonalej klobásy netkvie len v mäse a koreninách
Po rokoch výroby domácich klobás prezradil všetky svoje skúsenosti: Tajomstvo dokonalej klobásy netkvie len v mäse a koreninách
Recepty
Ako odstrániť hrdzu zo záhradného náradia? Netreba nič kupovať, všetko potrebné máte doma
Ako odstrániť hrdzu zo záhradného náradia? Netreba nič kupovať, všetko potrebné máte doma
Údržba a opravy
Vyzerá ako namaľovaná a v noci sa hýbe: Spoznajte rastlinu, ktorá sa okamžite stane stredobodom izby
Vyzerá ako namaľovaná a v noci sa hýbe: Spoznajte rastlinu, ktorá sa okamžite stane stredobodom izby
Izbové rastliny

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Prekvapivý člen kráľovskej rodiny, ktorý minul v roku 2025 najviac peňazí na nové oblečenie: Nebola to princezná Kate
Zahraničné celebrity
Prekvapivý člen kráľovskej rodiny, ktorý minul v roku 2025 najviac peňazí na nové oblečenie: Nebola to princezná Kate
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Péter Magyar a Peter
Zahraničné
Maďarsko - slovenská diplomatická prestrelka pokračuje! Magyar posiela odkaz Pellegrinimu o Felvidéku
Dramatické sekundy po útoku
Domáce
Dramatické sekundy po útoku na komentátora Schutza v Košiciach: Prehovoril svedok, ktorý ho ratoval na WC
MIMORIADNE Zimná APOKALYPSA, doprava
Domáce
MIMORIADNE Zimná APOKALYPSA, doprava kolabuje: FOTOGALÉRIA extrémneho počasia, cesty sú čistý ľad a všade sneh
Minister Ráž v netradičnej
Domáce
Minister Ráž v netradičnej úlohe: VIDEO Ráno strávil v kabíne sypača! Šichta na cestách

Ďalšie zo Zoznamu