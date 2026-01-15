Štvrtok15. január 2026, meniny má Dobroslav, Dobroslava, zajtra Kristína

Rezort zdravotníctva navrhuje zmeny pri hodnotení siete ambulancií, chce zaviesť minimálne počty

Minister zdravotníctva SR Kamil Šaško (Hlas-SD).
Minister zdravotníctva SR Kamil Šaško (Hlas-SD). (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)
TASR

BRATISLAVA - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR navrhuje zmeniť metodiku vyhodnocovania verejnej optimálnej siete ambulancií. Zaviesť chce taktiež minimálny počet ambulancií pri vybraných pediatrických špecializáciách aj geriatrii. Vyplýva to z návrhu novely vyhlášky o verejnej optimálnej sieti poskytovateľov ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorý rezort predložil do pripomienkového konania.

„Cieľom návrhu vyhlášky je precizovať proces vyhodnocovania stavu verejnej optimálnej siete a zvýšiť kvalitu výsledkov jej vyhodnocovania. Z výsledkov vyhodnotenia optimálnej siete v roku 2025 vyplynulo, že vypočítaná optimálna kapacita je podhodnotená v dôsledku skreslenia vstupných údajov použitých pri výpočte, pričom toto skreslenie je spôsobené nedostatočným počtom ambulancií vo verejnej sieti, ktorý súvisí s nedostatkom lekárov v týchto špecializáciách,“ odôvodnilo MZ.

archívne video

Tlačová konferencia Kamila Šaška: Novinka v liečbe cystickej fibrózy (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Zmena hodnotenia ambulancií

V prípade detskej psychiatrie a pediatrickej endokrinológie a diabetológie, porúch látkovej premeny a výživy chce rezort po novom posudzovať potrebu ambulancií nie na úrovni okresov, ale na úrovni samosprávnych krajov. Rezort zdravotníctva vysvetlil, že doterajšie hodnotenie na okresnej úrovni viedlo v niektorých regiónoch k výpočtom, podľa ktorých by optimálna kapacita predstavovala len zlomok ambulancie. „V praxi by to znamenalo, že v mnohých okresoch by existovali ambulancie, v ktorých by bolo potrebné poskytovať zdravotnú starostlivosť len niekoľko hodín týždenne,“ poznamenalo ministerstvo.

Úprava kapacity a údajov

Upraviť navrhuje zároveň aj spôsob výpočtu kapacity ambulancií všeobecného lekárstva pre deti a dorast. Po novom sa má zohľadňovať súčet pracovných úväzkov sestier namiesto ich počtu. Rozširuje sa tiež rozsah údajov poskytovaných na účely vyhodnocovania siete. Koniec pripomienkového konania stanovil rezort zdravotníctva na 29. januára. Predpokladá, že zmeny by mohli platiť od 1. apríla.

