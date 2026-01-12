Pondelok12. január 2026, meniny má Ernest, Ernestína, zajtra Rastislav

KDH žiada zdravotnícky výbor: Ide o situáciu so záchrankovým tendrom

BRATISLAVA - Opozičné KDH žiada zvolanie mimoriadneho parlamentného výboru pre zdravotníctvo. Od ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) požaduje predstaviť riešenie, akým spôsobom bude záchranná zdravotná služba (ZZS) na Slovensku optimalizovaná a vyberaný prevádzkovateľ na ZZS. Poslanec Národnej rady (NR) SR za hnutie Peter Stachura o tom informoval na pondelkovom tlačovom brífingu.

„Doteraz nemáme žiaden plán od ministra zdravotníctva, s ktorým - ako to viackrát sľuboval - príde pred verejnosť, a v ktorom bude uvedené, ako bude záchranná zdravotná služba na Slovensku vyberaná v budúcnosti. Pretože ako vieme, tender bol zrušený a záchranky naďalej fungujú na základe tohto špeciálneho povolenia od ministra,“ poznamenal poslanec.

Výberové konanie na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby vyhlásilo Operačné stredisko ZZS SR v máji 2025. Tender pre netransparentnosť kritizovala opozícia i časť koalície. Operačné stredisko ho v auguste zrušilo. Generálny prokurátor Maroš Žilinka v novembri informoval, že rezort postupoval v rozpore so zákonmi a podal protesty prokurátora. Rezort im nevyhovel, preto Žilinka podal vo veci 32 správnych žalôb. Ministerstvo trvá na tom, že záchrankový tender bol zrušený zákonne a zákonné sú aj vydané nadväzujúce rozhodnutia o zastavení konania. Je pripravené obhájiť svoj právny názor na správnom súde.

