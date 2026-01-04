AKTUÁLNE Vážna nehoda na východe Slovenska! Čelná zrážka, cesta je NEPREJAZDNÁ

Nedeľa4. január 2026, meniny má Drahoslav, zajtra Andrea, Artur

ČAKLOV - Pri Vranove nad Topľou sa stala vážna nehoda. Na mieste zasahujú záchranné zložky a polícia dokumentuje udalosť, cesta je neprejazdná v oboch smeroch.

V nedeľu došlo krátko po 19. hodine k čelnej zrážke dvoch osobných vozidiel na ceste I/18 pred obcou Čaklov v smere od mesta Vranov nad Topľou.

 
 

"Na mieste sú záchranné zložky. Polícia udalosť dokumentuje," informovala prešovská krajská polícia s tým, že uvedený úsek cesty je neprejazdný v oboch smeroch. Žiada vodičov, aby rešpektovali pokyny policajtov a využili obchádzku.

"Jedno auto na ľavej strane je v žľabe a druhé na pravej strane v poli v smere na Čaklov. Odtrhnuté kolesá. Strach. Prajem, aby všetko dobre dopadlo a boli v zdraví tí, čo sú tam v tých autách," napísal svedok na sociálnej sieti v ozname miestneho dopravného servisu a zverejnil aj fotografiu z miesta nehody.

 
 

 

