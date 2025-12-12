Polícia obvinila z drogového zločinu 44-ročného muža z okresu Ilava.

ILAVA - Trenčiansky policajný vyšetrovateľ obvinil 44-ročného muža z Ilavského okresu zo zločinu neoprávneného prechovávania omamnej látky a psychotropnej látky. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.
Policajti počas domovej prehliadky zaistili viacero rastlín konopy a materiál a pomôcky určené na ich pestovanie a spracovanie. Obvinený mal približne od apríla do 14. októbra pestovať rastliny v skleníku na pozemku rodinného domu a následne ich mal sušiť na povale. Spracovanú sušinu mal prechovávať v garáži a na povale svojho domu. Podľa doterajších zistení rastliny pestoval a prechovával na vlastnú spotrebu.
Počas prehliadky policajti zaistili aj semená rastlín konopy, pomôcky určené na spracovanie vrátane drvičky a ďalšie predmety dôležité pre trestné konanie. Do vyšetrovania sa zapojili aj experti z Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru SR. Obvinenému obmedzili osobnú slobodu a po vykonaní procesných úkonov ho prepustili, stíhaný je na slobode.