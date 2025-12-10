Vyšetrovateľ ÚBOK zadržal tri osoby pre podozrenie z korupcie

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/František Iván)
NOVÉ ZÁMKY - Vyšetrovateľ protikorupčnej jednotky Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) Prezídia Policajného zboru (PZ) zadržal tri osoby pre podozrenie zo spáchania korupčného trestného činu. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia PZ Lea Vilhanová.
Tri osoby boli zadržané v pondelok 8. decembra. O deň neskôr po vykonaní potrebných procesných úkonov bolo dvom z nich vznesené obvinenie pre trestný čin nepriamej korupcie. Podľa doterajších zistení za úplatok v celkovej sume 4000 eur malo dôjsť k využitiu domnelého vplyvu na výkon právomoci verejného činiteľa s cieľom zabezpečiť prepustenie väzobne stíhanej osoby vo veci vedenej na Okresnom súde v Nových Zámkoch. Obvinené osoby sú aktuálne stíhané na slobode.