Hranie, ktoré deti vzdeláva: Doprajte im túto hračku, ocenia ju aj rodičia

Učte sa spolu s deťmi (Zdroj: Getty Images)
Predškolský vek je obdobie, keď sa deti vyvíjajú najrýchlejšie. Každý deň objavujú nové tvary, farby, významy a začínajú vnímať aj svet písmeniek. Práve vtedy sa naplno rozvíja ich jemná pamäť a logické uvažovanie.

Ak rodičia zvolia vhodné hračky, dokážu svojim deťom nenásilne pomôcť pripraviť sa na školu. Popritom je však stále dôležité užiť si veľa spoločnej zábavy.

Jednou z takýchto hračiek je LEGO® DUPLO® Nákladiak s abecedou. Spája príjemné s užitočným a deti sa tak môžu hrať, stavať, nakladať kocky na autíčko a zároveň sa učia rozlišovať jednotlivé písmená. Kocky s abecedou im umožňujú tvoriť jednoduché slová, pomenúvať predmety a postupne si vytvárať jemný základ pre budúce čítanie a písanie.

Hranie, ktoré deti učí

Stavebnice LEGO® DUPLO® sú navrhnuté tak, aby podporovali rané vzdelávanie, a to úplne prirodzene, hravo a nenútene. Sú veľké, farebné a bezpečné pre malé ruky. Vďaka rôznym tvarom pomáhajú deťom rozvíjať koordináciu aj sústredenie. Rodičia zasa majú dobrý pocit, že deti sa hrajú s niečím, čo ich skutočne posúva ďalej.

Vyhrajte LEGO® stavebnicu

Ani vo vašej rodine nemôže počas Vianoc chýbať LEGO®? Teraz môžete vyhrať set LEGO® DUPLO® 10421 Nákladiak s abecedou, ktorý poteší každé dieťa. Súťaž trvá počas utorka 16. decembra 2025. Stačí odpovedať na otázku a odoslať formulár.

LEGO® už dlhé roky pomáha deťom objavovať svet pomocou hrania. Práve v predškolskom veku dokáže táto ikonická stavebnica výrazne podporiť ich prirodzenú zvedavosť, učenie aj sebavedomie pri nových úlohách. Je to investícia, ktorá dáva zmysel – deti sa zabavia, niečo nové sa naučia a rodičia majú istotu, že ich čas je využitý hodnotne.

Tí tiež zas oceňujú, že ide o kvalitnú a trvácnu hračku, ktorá deti nielen zabaví, ale pomáha rozvíjať kreativitu, logické myslenie a trpezlivosť. Aj preto sa LEGO® stalo klasikou v nejednej slovenskej domácnosti.

Objavte stavebnice LEGO®

LEGO® DUPLO® 10421 Nákladiak s abecedou (Zdroj: LEGO®)
LEGO® DUPLO® 10421 Nákladiak s abecedou (Zdroj: LEGO®)

Advertoriál pripravený v spolupráci s LEGO®.

