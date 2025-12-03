Mimoriadna situácia u Sakovej: Kybernetický útok na ministerstvo! REZORT vysvetľuje, čo sa stalo

BRATISLAVA – Ministerstvo hospodárstva sa stalo cieľom kybernetického útoku. Rezort uviedol, že incident bol zameraný na ich informačné systémy.
O kybernetickom útoku informoval ako prvý v utorok večer minister investícií a informatizácie Samuel Migaľ. „Vládna kybernetická jednotka CSIRT v spolupráci s SK-CERT zasahuje na Ministerstve hospodárstva SR, pre kybernetický útok na servery ministerstva,“ uviedol Migaľ na sociálnej sieti Facebook. Dodal, že bližšie nie je možno poskytnúť, aby neohrozili prebiehajúce vyšetrovanie.
V neskorých hodinách zareagovalo na kybernetický útok aj samotnej ministerstvo pod vedením ministerky Denisy Sakovej (Hlas-SD). „V priebehu dňa sme identifikovali podozrenie na kybernetický incident zameraný na naše informačné systémy. Pokus o prienik bol odhalený včas a pri incidente nedošlo k žiadnemu šifrovaniu údajov,“ uviedol rezort.
Ihneď po zistení podozrivých aktivít v spolupráci s Národným bezpečnostným úradom a vládnou jednotkou CSIRT prijali technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť systémy rezortu a zamedziť prípadnému ďalšiemu šíreniu incidentu a tiež zachovať dôkazný materiál potrebný na objektívne vyšetrenie udalosti
„Na vyšetrovaní incidentu spolupracujeme s internými aj externými odborníkmi na kybernetickú bezpečnosť vrátane spomínaných príslušných orgánov štátnej správy, ako je NBÚ a vládna jednotka CSIRT. V tejto súvislosti ubezpečujeme, že postupujeme v zmysle štandardných bezpečnostných procesov a bez vyvolávania paniky,“ informovali.
O ďalšom vývoji a výsledkoch vyšetrovania budú informovať prostredníctvom svojich oficiálnych komunikačných kanálov. „Pre ukľudnenie verejnosti - všetky dáta k výpočtu adresnej energopomoci bežia v informačných systémoch, ktoré sú v správe Ministerstva vnútra SR. Mimo informačných systémov Ministerstva hospodárstva SR,“ dodali.