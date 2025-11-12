Streda12. november 2025, meniny má Svätopluk, Jonáš, zajtra Stanislav

Analytici ukázali konkrétne čísla: O TIETO sumy prídu rodiny s deťmi aj jednotlivci pre konsolidáciu! Ide o stovky eur

BRATISLAVA – Môžete si v číslach pozrieť, o koľko peňazí prídete. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť sa pozrela na to, aký vplyv bude mať konsolidačný balíček na verejné financie, ekonomiku a v neposlednom rade na jednotlivcov a rodiny. Mnohé z nich pri pohľade na sumy, o ktoré pre konsolidáciu prídu, horko zaplačú, nejde totiž o žiadne drobné, ale o stovky eur. Rovnako tak ale stratia nemalú časť peňazí aj jednotlivci, ktorí žijú sami.

Podľa analytikov sa v roku 2026 v dôsledku prijatých opatrení znížia disponibilné príjmy rodín (vrátane jednotlivcov) priemerne o 2,1 %. Ročný vplyv na jednotlivca bez detí bude 247 eur, rodine s dvomi rodičmi a dieťaťom sa zníži príjem až o 742 eur a rodine s dvomi deťmi dokonca až o 858 eur. „Najviac budú zasiahnuté rodiny v produktívnom veku s pracovným príjmom, najmenej rodiny seniorov (zníženie o 65 eur) a iné rodiny bez pracovných príjmov,“ uviedli analytici.

K okamžitému zníženiu disponibilných príjmov rodín podľa nich najviac prispeje zvýšenie zdravotných odvodov, rovnako tak ale aj zmeny týkajúce sa platenia odvodov SZČO a zvýšenie sadzieb dane z príjmu.

„Podľa oficiálnych daňových údajov budú z hľadiska formy aktivity zasiahnuté najmä rodiny, v ktorých je aspoň jeden člen samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO). Percentuálny pokles v prípade SZČO však skresľuje fakt, že ich deklarované príjmy sú často výrazne nižšie než ich reálne ekonomické postavenie,“ uviedli.

A čo naše verejné financie?

Analytici z RRZ sa pozreli aj na dopady opatrení na verejné financie. Odhadujú pritom, že balíček opatrení by mohol viesť k zlepšeniu salda verejnej správy v roku 2026 o 1,1 % HDP, čo je 1,6 mld. eur. Celkový pozitívny vplyv balíčka na deficit sa aj v nasledujúcich rokoch môže udržať okolo jedného percenta HDP. „Jeho prínos k zníženiu deficitu sa premietne aj do spomalenia rastu dlhu, ktorý však naďalej zostáva na neudržateľnej rastovej trajektórii. V roku 2024 dosiahol dlh hodnotu 59,7 % HDP a do roku 2029 by mal aj so všetkými prijatým opatreniami vzrásť na úroveň 73,4 % HDP,“ vysvetlili.

Balíček podľa nich zlepšuje aj dlhodobú udržateľnosti verejných financií, ktorá sa dnes nachádza blízko pod hranicou pásma vysokého rizika. Avšak jedným dychom dodali, že hoci samotný balíček ju môže zlepšiť až o 0,9 % HDP, spolu s inými vplyvmi, vrátane nových výdavkových opatrení prijatých s rozpočtom, bude výsledný vplyv na dlhodobú udržateľnosť znížený len na úrovni okolo 0,3% HDP.

„Ozdravovanie verejných financií je nevyhnutné pre zachovanie dlhodobého potenciálu Slovenskej ekonomiky. Vysoká, takmer polovičná váha na opatreniach zaťažujúcich aktivitu (najmä zdanenie práce) a investície, však znamená nižší pokles budúcich deficitov a teda predlžuje obdobie konsolidácie. V budúcom roku predpokladáme nižší rast ekonomiky o 0,4 p.b. v porovnaní s očakávaním bez konsolidácie,“ uzavreli.

