AKTUÁLNE Tragédia v bratislavskej Rači: Zrážka vlaku a muža! Doprava je zastavená

BRATISLAVA - K tragickej udalosti došlo v nedeľu ráno na železnici medzi bratislavskou Račou a hlavnou železničnou stanicou. Došlo tu ku stretu chodca s vlakom. Na mieste sa nachádzajú policajti, ktorí celú vec vyšetrujú. Doprava je podľa policajtov obojsmerne zastavená.
Stalo sa tak v nedeľu krátko pred 8:30. Bratislavskí policajti prijali na čísle 158 oznam o zrážke osobného vlaku a 38 - ročného muža. "Policajti oddelenia Železničnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave na mieste zistili, že k zrážke prišlo v úseku od mestskej časti Rača smer Bratislava Hlavná stanica. Tam podľa doposiaľ zistených informácií mal byť rušňovodičom zahliadnutý 38 - ročný muž, ktorý mal vojsť do jazdnej dráhy prichádzajúceho vlaku," uviedli bratislavskí policajti. Ako dodali, rušňovodič zrážke nedokázal zabrániť. Muž v dôsledku zrážky utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Podľa polície je premávka v uvedenom úseku obojsmerne dočasne zastavená, pričom predmetná udalosť je v štádiu vyšetrovania.