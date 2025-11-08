Za hanlivý nápis o Ficovi študenta gymnázia odviedli z vyučovania na výsluch: TOTO mu hrozí! Neprijateľné, reaguje KDH

POPRAD - Hanlivý nápis a odkaz o zrade, ktoré sa objavili pred budovou gymnázia v Poprade, kde mal v piatok rečniť premiér Robert Fico, majú dohru. Žiaka školy, ktorý mal napísať na chodník, že "Fico je zradca", mala zadržať polícia a odviezť ho na výsluch na miestnu policajnú stanicu. Žiak zverejnil jeho skúsenosť s políciou a výsluchom. Na celú situáciu už reagujú aj politici.
Podľa pôvodných plánov mal premiér diskutovať so žiakmi na pôde popradského gymnázia ešte v piatok. V meste navštívil aj miestnu nemocnicu. Kým program v škole zrušil, návštevu nemocnice nie. Pred budovou školy, pred samotným stretnutím premiéra so žiakmi, však škola riešila nepríjemnú situáciu - na ceste sa totiž objavili nápisy "Fico je zradca" "Dosť bolo Fica" a "Ako chutí Putinov k...". Posledné z nápisov sa zamestnancom školy podarilo odstrániť, prvý nie. Na ten museli položiť koberec a nápis čiastočne zakryť autom.
"Do Popradu na toto gymnázium nepochybne v krátkom čase prídem," avizoval premiér Fico. Na to, že časť rodičov a študentov s takouto diskusiou nesúhlasí uviedol, že máme demokraciu a ľudia majú rôzne názory.
Práve za hanlivým výrokom s vulgarizmom bol piatak bilingválneho popradského gymnázia Michal. Na cestu pred školou kriedou okrem toho napísal aj výrok "dosť bolo Fica", ktorý pravidelne znie na protivládnych protestoch, či srdce v ukrajinských farbách. Počas toho, ako to písal si ho podľa jeho slov natáčala riaditeľka školy, ktorá mu mala povedať, že na neho podá trestné oznámenie za šírenie nenávisti. Následne na neho mali poslať policajtov, ktorí ho zobrali na výsluch. Uviedol to pre portál Korzár.sk.
Podľa slov študenta boli policajti na neho veľmi ústretoví, ľudskí a chápaví. "Tak už mám za sebou policajný výsluch. Potrebujem dať veľký shoutout pánom policajtom z popradskej centrály, ktorí ma zobrali z triedy, ale boli ku mne milí, chápaví a zhovievaví, a je zo mňa už zase (relatívne) slobodný človek," uviedol študent na sociálnej sieti. Ako dodal, na v prípade, ak by premiér znovu prišiel do mesta a navštívil by aj gymnázium, by mal na neho veľa otázok. "Prečo si myslí, že sme jeho nepriatelia a prečo si z nás urobil nepriateľov,“ znie jedna z nich. Po hodine a pol som sa vrátil na vyučovanie. "Ja som napísal iba kriedou, všetko sa to dalo zmyť, čiže jediné, čo mi hrozí je pokuta 33 eur vraj za hrubé správanie na verejnosti, pretože som použil vulgarizmus," tvrdí študent Michal.
KDH: Je to neprijateľné
K celej udalosti sa už vyjadrilo opozičné KDH, ktoré označilo zadržanie študenta za to, že vyjadril svoj názor za neprijateľné a v demokratickej krajine nemá miesto. "Sloboda prejavu platí aj vtedy, keď niekto nesúhlasí s premiérom. Polícia nemá byť nástrojom politickej moci, ani poskokom vlády. Jej úlohou je chrániť občanov a verejný poriadok, nie potláčať kritiku. Pán premiér mal rátať s tým, že keď ide medzi mladých ľudí, tak sa môže stretnúť aj s odporom a nesúhlasom proti jeho vládnutiu," tvrdia z komunikačného odboru KDH.
Ako dodali, ak došlo k poškodeniu majetku, existujú zákonné a primerané postupy, ako to riešiť. Podľa strany návrat k používaniu štátnej sily a zastrašovaniu mladých ľudí nie je cesta, ktorá patrí do slobodnej spoločnosti. "Školy nemajú byť miestom, kde sa mlčí zo strachu, ale priestorom pre dialóg, premýšľanie a občiansku odvahu. Premiér Robert Fico si zjavne nevšimol odkaz 17. novembra. Tento deň nám pripomína, že mlčať pred mocou je začiatok konca slobody. Slovensko nesmie byť krajinou, kde ticho znamená poslušnosť. KDH rešpektuje slobodnú diskusiu, otvorenosť aj kritiku. Budeme chrániť právo ľudí vyjadriť svoj názor bez hrozby postihu. Sme pripravení hájiť slobodu a dôstojnosť každého občana," uzavreli.