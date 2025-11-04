Zlodeji áut sa nezastavili pred ničím: Drogy, útek z miesta nehody a falošné peniaze!

NITRA/TRENČÍN – Dvaja zlodeji, ktorí kradli autá v Rakúsku aj na Slovensku, skončili v rukách polície. Ich výprava za ľahkým ziskom sa zmenila na reťaz bizarných udalostí, ktoré v sebe zahŕňali drogy, falošné bankovky, útek z miesta nehody a napokon väzbu.
Všetko sa začalo 20. októbra 2025 v nitrianskej časti Krškany. Páchateľ vošiel do areálu firmy, ktorá požičiava pracovné stroje, a odcudzil terénne vozidlo Ford Ranger. Nezastavil sa však len pri tom – pripojil k nemu aj prívesný vozík a z miesta odišiel.
Kriminalisti neskôr zistili, že páchatelia prišili do areálu na červenom Suzuki Baleno. Stopy po Suzuki priviedli vyšetrovateľov až do Bánoviec nad Bebravou, kde miestni policajti zadržali 34-ročného muža z Nitry pre drogovú trestnú činnosť. Nitrianski kriminalisti požiadali kolegov, aby prehľadali okolie miesta zadržania – a skutočne našli červené Suzuki Baleno, ktoré bolo podľa lustrácie odcudzené v Rakúsku.
Útek z miesta nehody a drogový test
Medzitým sa ukradnutý Ford Ranger objavil v Trenčíne, kde vodič narazil do kovového zábradlia a následne do budovy pohostinstva. Po náraze z auta vystúpil a z miesta ušiel.
Policajti z Pohotovostnej motorizovanej jednotky ho v krátkom čase vypátrali – schovával sa v priestoroch bývalej fabriky.
Dychová skúška bola negatívna, no test na drogy potvrdil amfetamín, metamfetamín a extázu. Muž mal pri sebe aj podozrivé 200-eurové bankovky, ktoré polícia zaistila a poslala na expertízu. Keďže Ford v tom čase ešte nebol vedený ako odcudzený, po úkonoch bol muž prepustený.
Sloboda mu však vydržala len chvíľu. Krátko po prepustení totiž v Trenčíne ukradol ďalšie vozidlo – Škodu Fabiu, opäť neuzamknutú a s kľúčmi vo vnútri. Po ceste do Nitry natankoval bez zaplatenia a ukradol evidenčné čísla, ktoré pripevnil na ukradnuté auto.
Operatívnou prácou a spoluprácou kriminalistov z Nitrianskeho, Trenčianskeho a Bratislavského kraja sa podarilo oba prípady prepojiť a zadržať aj druhého člena dvojice. Muži vo veku 34 a 44 rokov boli obvinení z trestného činu krádeže spáchaného formou spolupáchateľstva. Obaja sú stíhaní väzobne a majú za sebou bohatú kriminálnu minulosť – tresty za majetkovú aj drogovú činnosť.