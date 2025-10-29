Ľudovít Štúr výrazne ovplyvnil existenciu slovenského národa, uviedol prezident

BRATISLAVA - Ľudovít Štúr bol osobnosť, ktorá svojím osobnostným vybavením, vzdelaním a politickým talentom výrazne ovplyvnila existenciu slovenského národa. V kľúčových historických momentoch preukázal odhodlanie a predostrel duchovnú, kultúrnu a politickú víziu pre vlastný národ. Pri príležitosti 210. výročia narodenia Štúra, ktoré si pripomíname v týchto dňoch, to na sociálnej sieti uviedol prezident Peter Pellegrini.
archívne video
Hlava štátu vyzdvihla, že Štúr a jeho súputnici zasvätili celý svoj život službe ľudu bez ohľadu na prekážky a politický tlak, ktorému museli čeliť. „Nikdy nezradili vlastné hodnoty a svojím zápasom za kultúrne, jazykové a politické práva výrazne ovplyvnili národno-emancipačný proces slovenského národa,“ poznamenal prezident.
Vyzval, aby toto výročie nebolo len pripomienkou minulosti, ale aj odkaz pre súčasníkov, že bez jasnej vízie a bez služby k vlastnému národu nemôžeme budovať súdržnú a prosperujúcu spoločnosť.