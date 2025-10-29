Slovnaft sa dostal do sporu s chorvátskou spoločnosťou: Neruská ropa za milióny dolárov uviazla v potrubí!

BRATISLAVA – Medzi Slovnaftom a chorvátskou spoločnosťou Janaf vzniklo napätie. Slovenská rafinéria tvrdí, že prevádzkovateľ jadranského ropovodu Adria jej zadržal 90-tisíc ton ropy typu Arab Light, ktorú potrebuje na spracovanie palív neruského pôvodu. Slovnaft to označuje za porušenie zmluvy a varuje, že krok môže ohroziť dodávky pre región strednej Európy. Janaf obvinenia odmieta a tvrdí, že postupuje podľa dohody.
Podľa Slovnaftu chorvátsky prepravca zadržal zásielku v hodnote približne 50 miliónov dolárov (takmer 43 miliónov eur) s tým, že, tento objem musí mať v potrubí na technologické účely po tom, ako prestal dodávať ropu pre srbský NIS. Na ruského majiteľa NIS boli totiž uvalené sankcie americkou administratívou.
„Objem, ktorý je zadržiavaný, môže vážne ohroziť dodávanie palív neruského pôvodu pre región strednej Európy,“ uviedol hovorca Slovnaftu Anton Molnár. Spoločnosť Janaf podľa Slovnaftu konala bez včasného upozornenia a mimo rámca dohodnutej zmluvy, o čom rafinéria chorvátsku firmu oficiálne informovala listom.
Chorváti hovoria o nepodložených obvineniach
Janaf obvinenia odmieta. Pre agentúru Reuters uviedol, že doprava ropy systémom pokračuje podľa harmonogramu a v súlade so zmluvou so Slovnaftom. Tvrdenia o porušení dohody označil za „nepravdivé a nepodložené“.
Rafinéria Slovnaft, ktorá patrí do maďarskej skupiny MOL, dlhodobo spracúva prevažne ruskú ropu, no v posledných mesiacoch sa snaží zvýšiť podiel alternatívnych zdrojov. V októbri a novembri mal podiel neruskej ropy dosiahnuť až 50 percent – práve vďaka ropovodu Adria.
Zmena súvisí s európskymi sankciami, ktoré zakazujú export palív vyrobených z ruskej ropy. Slovnaft preto potrebuje surovinu z iných krajín, aby mohol zásobovať český, poľský a rakúsky trh, okrem domáceho slovenského.
Skupina MOL podpísala s Janafom vo februári zmluvu na dodávku 2,1 milióna ton ropy do konca tohto roka. Vlani Slovnaft spracoval spolu 4,8 milióna ton ropy, z toho približne 660-tisíc ton neruského pôvodu.