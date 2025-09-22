Slovnaft po Tarabovom tlaku výrazne znížil parametre novej spaľovne

BRATISLAVA - Po verejnom tlaku podpredsedu vlády a ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu upravila najväčšia rafinérsko-petrochemická spoločnosť na Slovensku parametre novej spaľovne, ktorá prechádza posudzovaním vplyvov na životné prostredie. Projekt bratislavskej spaľovne v areáli Slovnaftu znížil pôvodne plánovanú kapacitu energetického zhodnotenia odpadov z takmer 317 tisíc ton na 220 tisíc ton.
Pôvodne predložený investičný zámer bratislavského Slovnaftu bol podľa vicepremiéra a ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu predimenzovaný a neakceptovateľný. Investor po verejnom tlaku šéfa envirorezortu prehodnotil svoj pôvodný zámer a v tejto súvislosti zreálnil a znížil kapacity projektu o takmer stotisíc ton ročne.
„Slovensko potrebuje moderné zariadenia, ktoré premenia odpad na elektrickú energiu alebo teplo a rovnako dokážu zneškodniť nebezpečné odpady vrátane priemyselných a ktoré nám pomôžu aj so skutočným likvidovaním environmentálnych záťaží. To, že Bratislava potrebuje zvýšené kapacity na zhodnocovanie odpadov, ktoré už nie je možné ďalej recyklovať, potvrdzuje aj fakt, že sa bratislavská mestská spaľovňa OLO pokúša rozšíriť kapacitu existujúcej spaľovne o ďalší kotol,“ zdôraznil Taraba.
Investor v tejto súvislosti upravil parametre spaľovne v procese EIA a rovnako precizoval odborné štúdie, ktoré dôslednejšie hodnotia vplyv spaľovne na kvalitu ovzdušia aj verejné zdravie.
Šéf envirorezortu ubezpečuje Bratislavčanov aj verejnosť, že ministerstvo bude aj ďalšie projekty na Slovensku hodnotiť vždy veľmi detailne a pod jeho vedením sa určite Slovensko nevydá cestou ako v minulosti Švédsko, že sa narobia extrémne spaľovacie kapacity, a to len preto, aby sa importoval odpad z cudziny. „Zo Slovenska určite nedovolíme spraviť odpadkový kôš Európy,“ uzavrel Taraba.