Polícia odhalila vodiča jazdiaceho pod vplyvom drog a bez vodičského preukazu

VRÁBLE - Policajná hliadka zadržala vo Vrábľoch v okrese Nitra vodiča, ktorý jazdil pod vplyvom drog. Lustráciou policajti zistili, že 37-ročný vodič vozidla Kia Sportage má uložené dva zákazy činnosti viesť motorové vozidlá, neskorší s platnosťou do novembra 2028, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Vykonaná dychová skúška na zistenie prítomnosti alkoholu bola u vodiča negatívna, následný drogový test však bol pozitívny na marihuanu. Lekárskemu vyšetreniu na zistenie prítomnosti drog v organizme sa vodič odmietol podrobiť. Hliadke dobrovoľne vydal zelenú sušinu pripomínajúcu marihuanu. Tvrdil, že ide o legálnu marihuanu, čo určí expertízne skúmanie.
Policajti vodičovi obmedzili osobnú slobodu pre prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia a prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. V superrýchlom konaní bol odsúdený na trest odňatia slobody na jeden rok. Zaistené drogy sú riešené v osobitnom konaní.