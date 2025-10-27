Veľký prehľad: V zimnej sezóne z Bratislavy poletíme až do 42 destinácií

BRATISLAVA – Rekordných 49 pravidelných liniek do 42 destinácií v 22 krajinách, zavedenie vnútroštátneho spojenia s Košicami, ale aj lety do exotických destinácií budú súčasťou zimného letového poriadku na Letisku M. R. Štefánika. Ten vstupuje v letectve do platnosti zmenou času, čiže od nedele 26. októbra 2025, a bude platiť do konca marca 2026.
