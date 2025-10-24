Piatok24. október 2025, meniny má Kvetoslava, zajtra Aurel

Fraška pokračuje! Kontroverzný zákon o hazarde prešiel: SNS sa háda s opozíciou, koho je to vina

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (2)
(Zdroj: TASR/Pavel Neubauer, Topky/Ramon Leško)
© Zoznam/vk © Zoznam/vk

BRATISLAVA – Kontroverzný zákon o hazarde z dielne ministra športu Rudolfa Huliaka je schválený. Rovnako ako rozprava, aj samotné konečné hlasovanie sa však nieslo v znamení politických rozbrojov. Koalícia totiž nebola jednotná, poslanci SNS sa pri hlasovaní zdržali a zákon tak podporil iba Smer-SSD a Hlas-SD. Aj to im však stačilo – opozícia totiž na hlasovaní nebola a tak sa znížilo kvórum.

Za zákon hlasovalo 71 poslancov zo 78 prítomných, zdržalo sa 7 poslancov z klubu SNS, 78 poslancov nebolo prítomných. Vzhľadom na tieto počty zákon prešiel. Opozícia bojkot hlasovania avizovala už vopred. Koaličná SNS, ktorá zákon nepodporila, ju však teraz viní z toho, že nová legislatíva prešla. Bez prítomnosti opozície v sále sa totiž  počas hlasovania znížilo kvórum a koalícia tak bola schopná schváliť zákon aj bez SNS.

Danko otvorene: Opoziční poslanci nechodia do práce, sú leniví a čakajú, že im doplníme počty (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Do opozície sa obul predseda SNS  Andrej Danko. Podľa šéfa národniarov by zákon o hazarde neprešiel, ak by opozícia bola v práci. „Je to len ich alibizmus, lenivosť,“ odkázal. Podobne sa vyjadril aj predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko, podľa ktorého opozícia urobila fatálnu chybu. „Extrémne znížili kvórum, pri 79-tke stačilo 39 hlasov na schválenie,“ povedal.

Pridal sa aj nominant SNS, minister životného prostredia Tomáš Taraba, ktorý opozíciu obvinil, že zákon o hazarde prešiel vďaka nim. „Každý kto sledoval rokovanie parlamentu uplynulé dni, videl totálny útok opozície voči ministrovi Huliakovi a to kvôli zákonu o hazarde. Aby bolo jasné, ja som svoj odmietavý postoj v danej veci jasne prejavil, ale viete vďaka komu dnes ten zákon prešiel?,“ pýta sa. „71 členov opozície išlo po 20. hodine domov spať, lebo že oni nebudú robiť predsa za plat 7000 eur mesačne ´v noci´.  Odišli pred hlasovaním o zákone a keďže za zákon hlasovalo 71 poslancov koalície, 7 poslancov SNS sa zdržalo, tak 71 poslancov opozície svojím odchodom z parlamentu pomohlo zákon schváliť. Inak povedané, keby neodišla opozícia z parlamentu, zákon by neprešiel,“ tvrdí Taraba.

Faktom však tiež je, že ak by sa poslanci SNS neprezentovali, v pléne by nebolo potrebných 76 poslancov na to, aby sa mohlo pristúpiť k hlasovaniu. Schváleniu zákona tak mali možnosť včera večer zabrániť. To im ešte pred samotným hlasovaním dal najavo aj opozičný poslanec za SaS Ondrej Dostál „Ak sa hlasovania zúčastníte, tak to bude vaša zodpovednosť,“ odkázal im.

Posledné slovo má prezident

Zákon ešte musí podpísať prezident Peter Pellegrini, ktorý tak má posledné slovo, parlamentu ho ešte môže vrátiť. Na to ho už vyzýva aj opozícia. "Novela zákona o hazarde znamená biznis pre kasínových lobistov a utrpenie pre slovenské rodiny. Vyzývame preto prezidenta Petra Pellegriniho, aby ju nepodpísal,“ povedal šéf PS Michal Šimečka. Zákon podľa neho odmietajú ľudia bez ohľadu na ich politické preferencie. „Prezident všetkých ľudí zároveň nemôže opomenúť státisíce podpisov pod rôznymi petíciami za zákaz hazardu v našich mestách a obciach, ktorým sa minister Huliak smeje do tváre. A keďže koalícia nemá 76 hlasov na pretlačenie tohto zákona, rozhodnutie je na prezidentovi Pellegrinim. Toto nie je žiadna komplikovaná dilema. Buď prezident podporí záujmy ministra Huliaka a lobistov, alebo záujem ľudí. Iná možnosť nie je na stole,“ odkázal.

Viac o téme: KoalíciaHlasovanieOpozíciaSNSPrezidentRudolf HuliakZákon o hazarde
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

AKTUALIZOVANÉ Hnutie Slovensko vyzýva Pellegriniho:
Hnutie Slovensko vyzýva Pellegriniho: Chce, aby vetoval novelu zákona o hazardných hrách
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tlačová konferencia strany SaS: Aktuálna politická situácia
Tlačová konferencia strany SaS: Aktuálna politická situácia
Správy
Hnutia Slovensko vyzýva prezidenta Pellegriniho: Zastavte zákon o hazarde, ktorý ničí rodiny
Hnutia Slovensko vyzýva prezidenta Pellegriniho: Zastavte zákon o hazarde, ktorý ničí rodiny
Správy
Jozef Pročko reaguje na Danka: My do práce chodíme, naopak z koalície neprišiel nikto
Jozef Pročko reaguje na Danka: My do práce chodíme, naopak z koalície neprišiel nikto
Správy

Domáce správy

Získajte konkurenčnú výhodu v
Získajte konkurenčnú výhodu v nábore: 5 spôsobov, ako vám Kariéra EXPO Banská Bystrica pomôže objaviť a osloviť top talenty
Domáce
FOTO Matovičovci sa chvália videom
Matovičovci sa chvália videom Cigánikovej s Rašim: Tajné dohadovačky? Poslankyňa SaS odhalila, ako to bolo!
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Hnutie Slovensko vyzýva Pellegriniho:
Hnutie Slovensko vyzýva Pellegriniho: Chce, aby vetoval novelu zákona o hazardných hrách
Domáce
Získajte konkurenčnú výhodu v nábore: 5 spôsobov, ako vám Kariéra EXPO Banská Bystrica pomôže objaviť a osloviť top talenty
Získajte konkurenčnú výhodu v nábore: 5 spôsobov, ako vám Kariéra EXPO Banská Bystrica pomôže objaviť a osloviť top talenty
Banská Bystrica

Zahraničné

Sudca v Turecku zamietol
Sudca v Turecku zamietol korupčný prípad proti opozičnej CHP: Považuje ho za bezpredmetný
Zahraničné
Juhokórejský minister Čong: Je
Juhokórejský minister Čong: Je možné, že sa Trump a Kim budúci týždeň stretnú
Zahraničné
Hrôzostrašný prípad! Osemročný chlapec
Hrôzostrašný prípad! Osemročný chlapec znásilnil deväťročného, spolužiak to nakrúcal a video rozposlal po škole
Zahraničné
Dvojnásobná vražda predavačiek v
Dvojnásobná vražda predavačiek v Česku: Mladík dostal deväť rokov väzenia
Zahraničné

Prominenti

FOTO Nela Pocisková absolvovala pred
HLASUJ za Pociskovej TOP svadbu: Štyrikrát nevestou v seriáli, v súkromí nič. A Filip sa len baví...
Domáci prominenti
Ilustračné foto
ŠOK pre fanúšikov obľúbeného seriálu: Zomrela len 23-ročná hviezda... Trpela zriedkavou chorobou!
Zahraniční prominenti
Bratislavské módne dni. Na
Nela Slováková prvýkrát v spoločnosti s NOVÝM nosom a... Hneď sa aj vyzliekla, ukázala VŠETKO!
Domáci prominenti
Sheldon (52) z Teórie
Sheldon (52) z Teórie veľkého tresku: Zhodil bradu a… Aha, vyzerá ako za starých čias!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Bratislavská zoo privítala novú
Bratislavská zoo privítala novú levicu: Reakcia samca baví celý internet
dromedar.sk
Milujete jahody? Tento nenápadný
Milujete jahody? Tento nenápadný trik ich udrží čerstvé celý rok! Odborník prezradil, čo robíme celé roky zle
Zaujímavosti
Západ padne, Východ povstane?
Západ padne, Východ povstane? Nostradamus predpovedal zlomový rok 2025! Jeho slová naháňajú STRACH
Zaujímavosti
Mt. Edgecumbe
Svet sa mení pred očami: Satelit zachytil zrod nového ostrova! Čo to spôsobilo? Príčina je alarmujúca
Zaujímavosti

Dobré správy

Získajte konkurenčnú výhodu v
Získajte konkurenčnú výhodu v nábore: 5 spôsobov, ako vám Kariéra EXPO Banská Bystrica pomôže objaviť a osloviť top talenty
Domáce
Zdroj: Familypark
Ako Slováci oslavujú Halloween? Len kúsok od Bratislavy sa nachádza strašidelný zábavný park!
hashtag.sk
15-tisíc nájomných bytov, 680
15-tisíc nájomných bytov, 680 električiek a 2 miliardy eur: Čo majú tieto čísla spoločné?
Domáce
Prvá pomoc nie je
Prvá pomoc nie je len pre zdravotníkov: Viete, čo robiť pri bežných úrazoch?
Domáce

Ekonomika

Trump v amoku: Zrušil všetky obchodné rokovania s Kanadou. Dôvodom má byť táto jediná reklama! (video)
Trump v amoku: Zrušil všetky obchodné rokovania s Kanadou. Dôvodom má byť táto jediná reklama! (video)
Dôchodková priepasť medzi mužmi a ženami: Čísla o rozdieloch v penziách vás prekvapia!
Dôchodková priepasť medzi mužmi a ženami: Čísla o rozdieloch v penziách vás prekvapia!
Skončí sa každoročné posúvanie času? Pozrite si, na čom Brusel pracuje!
Skončí sa každoročné posúvanie času? Pozrite si, na čom Brusel pracuje!
Natankujte, kým sa dá: Ceny benzínu sú najnižšie od leta, čoskoro môže byť všetko inak!
Natankujte, kým sa dá: Ceny benzínu sú najnižšie od leta, čoskoro môže byť všetko inak!

Šport

Silný žreb Slovnaft Cupu: Predčasné finále sa rysuje už v osemfinále
Silný žreb Slovnaft Cupu: Predčasné finále sa rysuje už v osemfinále
Slovnaft Cup
Štartuje lyžiarska zima, SP zatiaľ bez Vlhovej: Všetko podstatné o olympijskej sezóne!
Štartuje lyžiarska zima, SP zatiaľ bez Vlhovej: Všetko podstatné o olympijskej sezóne!
Petra Vlhová
Neskutočný výkon českého zástupcu: Viktoria Plzeň vonku šokovala slávny AS Rím
Neskutočný výkon českého zástupcu: Viktoria Plzeň vonku šokovala slávny AS Rím
Európska liga
Zaslúžená prehra a otrasná štatistika Slovana v Alkmaare: Weiss otvorene prehovoril o play-off
Zaslúžená prehra a otrasná štatistika Slovana v Alkmaare: Weiss otvorene prehovoril o play-off
Konferenčná liga

Auto-moto

Doprava: Mesto Šurany a MH Invest budú spolupracovať pri výstavbe cyklotrás
Doprava: Mesto Šurany a MH Invest budú spolupracovať pri výstavbe cyklotrás
Ekonomika
Dacia má aktualizovanú paletu modelov. Sandero Stepway prvýkrát s hybridom
Dacia má aktualizovanú paletu modelov. Sandero Stepway prvýkrát s hybridom
Novinky
Prešovský a Košický kraj vydali 1200 dopravných kariet bezplatne
Prešovský a Košický kraj vydali 1200 dopravných kariet bezplatne
Doprava
TEST: Volkswagen Tayron - nové väčšie SUV s prívlastkom: rodinné
TEST: Volkswagen Tayron - nové väčšie SUV s prívlastkom: rodinné
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Zisti ako myslíš: Aký typ inteligencie ťa najlepšie vystihuje?
Zisti ako myslíš: Aký typ inteligencie ťa najlepšie vystihuje?
Motivácia a produktivita
Nezabudnite na zmenu času! Ako dokáže extra hodinka spôsobiť chaos v organizme
Nezabudnite na zmenu času! Ako dokáže extra hodinka spôsobiť chaos v organizme
Motivácia a inšpirácia
Máte pochybnosti o tom, čo sa deje vo vašej práci? Poradíme vám, čo s tým urobiť
Máte pochybnosti o tom, čo sa deje vo vašej práci? Poradíme vám, čo s tým urobiť
Pracovné prostredie
Ste na PN? Pozor, zamestnávatelia vás po novom môžu skontrolovať ešte jednoduchšie!
Ste na PN? Pozor, zamestnávatelia vás po novom môžu skontrolovať ešte jednoduchšie!
Aktuality

Varenie a recepty

Punčové koláčiky z lineckého cesta, ktoré budú hviezdou vášho vianočného stola.
Punčové koláčiky z lineckého cesta, ktoré budú hviezdou vášho vianočného stola.
Medové kolieska plnené jemným vanilkovým krémom. Dokonalé koláčiky s pravou vôňou Vianoc.
Medové kolieska plnené jemným vanilkovým krémom. Dokonalé koláčiky s pravou vôňou Vianoc.
Ako uvariť šošovicu? 5 pravidiel, ktoré by ste si mali zapamätať
Ako uvariť šošovicu? 5 pravidiel, ktoré by ste si mali zapamätať
Rady a tipy
Aká múka na lokše? Trik, ktorý urobí cesto jemné a pružné
Aká múka na lokše? Trik, ktorý urobí cesto jemné a pružné
Rady a tipy

Technológie

Ako dlho trvá priemernému Slovákovi, kým si zarobí na Netflix? Pracujeme oveľa viac ako ľudia z vyspelých krajín!
Ako dlho trvá priemernému Slovákovi, kým si zarobí na Netflix? Pracujeme oveľa viac ako ľudia z vyspelých krajín!
Filmy a seriály
Používaš WhatsApp a prehliadač Chrome? Tieto aplikácie môžu rozosielať správy tvojim kontaktom bez toho, aby si o tom vedel
Používaš WhatsApp a prehliadač Chrome? Tieto aplikácie môžu rozosielať správy tvojim kontaktom bez toho, aby si o tom vedel
Aplikácie a hry
To, čo sme si mysleli o vzniku vesmíru, môže byť omyl. Nový model spochybňuje Veľký tresk, ako ho poznáme
To, čo sme si mysleli o vzniku vesmíru, môže byť omyl. Nový model spochybňuje Veľký tresk, ako ho poznáme
Vesmír
Čínsky „Black Hawk“ sa predviedol v plnej kráse. Helikoptéra Z-20T na výstave ukradla celú šou
Čínsky „Black Hawk“ sa predviedol v plnej kráse. Helikoptéra Z-20T na výstave ukradla celú šou
Armádne technológie

Bývanie

Hrozilo, že sa zrúti strecha, no nakoniec byt nafúkli. V malom bývaní je miesto aj na relax a únik do ticha
Hrozilo, že sa zrúti strecha, no nakoniec byt nafúkli. V malom bývaní je miesto aj na relax a únik do ticha
Dvierka skriniek sa nezatvárajú a zásuvky sa zasekávajú? 7 praktických tipov, ako problémy opravíte aj bez majstra!
Dvierka skriniek sa nezatvárajú a zásuvky sa zasekávajú? 7 praktických tipov, ako problémy opravíte aj bez majstra!
Na 24 m2 vyskladali kompletný byt aj s úložným miestom. Mikroloft ukazuje, ako sa dá bývať na minimálnej ploche
Na 24 m2 vyskladali kompletný byt aj s úložným miestom. Mikroloft ukazuje, ako sa dá bývať na minimálnej ploche
Tieto rastliny zasaďte v októbri, kým prídu prvé mrazy. Budúcu sezónu vás potešia krajšou záhradou
Tieto rastliny zasaďte v októbri, kým prídu prvé mrazy. Budúcu sezónu vás potešia krajšou záhradou

Pre kutilov

Ako poraziť kašeľ doma čo najrýchlejšie? Vyskúšajte tieto osvedčené domáce prostriedky v boji proti kašľu
Ako poraziť kašeľ doma čo najrýchlejšie? Vyskúšajte tieto osvedčené domáce prostriedky v boji proti kašľu
Recepty
6 najväčších chýb, ktorých sa majstri dopúšťajú pri murovaní: Odhaľte ich skôr, ako bude neskoro!
6 najväčších chýb, ktorých sa majstri dopúšťajú pri murovaní: Odhaľte ich skôr, ako bude neskoro!
Stavba domu
Postavili letnú kuchyňu, ktorá im zmenila život. Čo všetko sa dá zvládnuť, keď máte jasný plán a pár nápadov
Postavili letnú kuchyňu, ktorá im zmenila život. Čo všetko sa dá zvládnuť, keď máte jasný plán a pár nápadov
Dvor a záhrada
Nepremeškajte zber hlohu! Viete, ako si z neho spravíte najlepší prírodný liek na srdce a imunitu?
Nepremeškajte zber hlohu! Viete, ako si z neho spravíte najlepší prírodný liek na srdce a imunitu?
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ženský multitasking v dokonalej podobe: Mama, podnikateľka, herečka, toto je recept Blake Lively ako zvládať všetko a vyzerať pritom božsky
Zahraničné celebrity
Ženský multitasking v dokonalej podobe: Mama, podnikateľka, herečka, toto je recept Blake Lively ako zvládať všetko a vyzerať pritom božsky
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Matovičovci sa chvália videom
Domáce
Matovičovci sa chvália videom Cigánikovej s Rašim: Tajné dohadovačky? Poslankyňa SaS odhalila, ako to bolo!
Fraška pokračuje! Kontroverzný zákon
Domáce
Fraška pokračuje! Kontroverzný zákon o hazarde prešiel: SNS sa háda s opozíciou, koho je to vina
Hrôzostrašný prípad! Osemročný chlapec
Zahraničné
Hrôzostrašný prípad! Osemročný chlapec znásilnil deväťročného, spolužiak to nakrúcal a video rozposlal po škole
FOTO Domácnosti bez elektriny,
Domáce
FOTO Domácnosti bez elektriny, uzatvorený park a popadané stromy! Po víchrici hrozí na Slovensku POVODEŇ

Ďalšie zo Zoznamu