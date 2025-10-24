Fraška pokračuje! Kontroverzný zákon o hazarde prešiel: SNS sa háda s opozíciou, koho je to vina

BRATISLAVA – Kontroverzný zákon o hazarde z dielne ministra športu Rudolfa Huliaka je schválený. Rovnako ako rozprava, aj samotné konečné hlasovanie sa však nieslo v znamení politických rozbrojov. Koalícia totiž nebola jednotná, poslanci SNS sa pri hlasovaní zdržali a zákon tak podporil iba Smer-SSD a Hlas-SD. Aj to im však stačilo – opozícia totiž na hlasovaní nebola a tak sa znížilo kvórum.
Za zákon hlasovalo 71 poslancov zo 78 prítomných, zdržalo sa 7 poslancov z klubu SNS, 78 poslancov nebolo prítomných. Vzhľadom na tieto počty zákon prešiel. Opozícia bojkot hlasovania avizovala už vopred. Koaličná SNS, ktorá zákon nepodporila, ju však teraz viní z toho, že nová legislatíva prešla. Bez prítomnosti opozície v sále sa totiž počas hlasovania znížilo kvórum a koalícia tak bola schopná schváliť zákon aj bez SNS.
Do opozície sa obul predseda SNS Andrej Danko. Podľa šéfa národniarov by zákon o hazarde neprešiel, ak by opozícia bola v práci. „Je to len ich alibizmus, lenivosť,“ odkázal. Podobne sa vyjadril aj predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko, podľa ktorého opozícia urobila fatálnu chybu. „Extrémne znížili kvórum, pri 79-tke stačilo 39 hlasov na schválenie,“ povedal.
Pridal sa aj nominant SNS, minister životného prostredia Tomáš Taraba, ktorý opozíciu obvinil, že zákon o hazarde prešiel vďaka nim. „Každý kto sledoval rokovanie parlamentu uplynulé dni, videl totálny útok opozície voči ministrovi Huliakovi a to kvôli zákonu o hazarde. Aby bolo jasné, ja som svoj odmietavý postoj v danej veci jasne prejavil, ale viete vďaka komu dnes ten zákon prešiel?,“ pýta sa. „71 členov opozície išlo po 20. hodine domov spať, lebo že oni nebudú robiť predsa za plat 7000 eur mesačne ´v noci´. Odišli pred hlasovaním o zákone a keďže za zákon hlasovalo 71 poslancov koalície, 7 poslancov SNS sa zdržalo, tak 71 poslancov opozície svojím odchodom z parlamentu pomohlo zákon schváliť. Inak povedané, keby neodišla opozícia z parlamentu, zákon by neprešiel,“ tvrdí Taraba.
Faktom však tiež je, že ak by sa poslanci SNS neprezentovali, v pléne by nebolo potrebných 76 poslancov na to, aby sa mohlo pristúpiť k hlasovaniu. Schváleniu zákona tak mali možnosť včera večer zabrániť. To im ešte pred samotným hlasovaním dal najavo aj opozičný poslanec za SaS Ondrej Dostál „Ak sa hlasovania zúčastníte, tak to bude vaša zodpovednosť,“ odkázal im.
Posledné slovo má prezident
Zákon ešte musí podpísať prezident Peter Pellegrini, ktorý tak má posledné slovo, parlamentu ho ešte môže vrátiť. Na to ho už vyzýva aj opozícia. "Novela zákona o hazarde znamená biznis pre kasínových lobistov a utrpenie pre slovenské rodiny. Vyzývame preto prezidenta Petra Pellegriniho, aby ju nepodpísal,“ povedal šéf PS Michal Šimečka. Zákon podľa neho odmietajú ľudia bez ohľadu na ich politické preferencie. „Prezident všetkých ľudí zároveň nemôže opomenúť státisíce podpisov pod rôznymi petíciami za zákaz hazardu v našich mestách a obciach, ktorým sa minister Huliak smeje do tváre. A keďže koalícia nemá 76 hlasov na pretlačenie tohto zákona, rozhodnutie je na prezidentovi Pellegrinim. Toto nie je žiadna komplikovaná dilema. Buď prezident podporí záujmy ministra Huliaka a lobistov, alebo záujem ľudí. Iná možnosť nie je na stole,“ odkázal.