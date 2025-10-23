Štvrtok23. október 2025, meniny má Alojzia, zajtra Kvetoslava

Náborový príspevok pre nových policajtov bude možné získať aj budúci rok

Matúš Šutaj Eštok
Matúš Šutaj Eštok (Zdroj: Topky/Ramon Leško)
TASR

BRATISLAVA - Novoprijatí policajti budú môcť žiadať o dočasný náborový príspevok vo výške 5000 eur aj budúci rok. Vyplýva to zo zmeny zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže a Železničnej polície, ktorú poslanci Národnej rady SR schválili v stredu (22. 10.). Účinnosť by mala nadobudnúť 1. decembra. Informoval o tom tlačový odbor Kancelárie ministra vnútra SR.

„Prax preukazuje opodstatnenie dočasného náborového príspevku, ktorý prispieva k zvýšeniu záujmu o štátnu službu v Policajnom zbore a pomáha tak stabilizovať personálnu situáciu v ňom. Preto je vhodné v jeho poskytovaní pokračovať aj naďalej a budú môcť oň požiadať aj policajti prijatí v roku 2026,“ ozrejmili z rezortu.

Zákon motivuje nových policajtov zotrvať

Inštitút dočasného náborového príspevku upravuje zákon o štátnej službe od októbra 2024. O dočasný náborový príspevok mohli dosiaľ žiadať novoprijatí policajti v prípravnej štátnej službe od 1. októbra 2024 do 31. decembra 2025, a to po získaní policajného vzdelania a ustanovení do funkcie. Policajt po priznaní náborového príspevku je povinný zotrvať v Policajnom zbore päť rokov, v opačnom prípade musí vrátiť alikvótnu časť príspevku.

Ministerstvo vnútra (MV) ozrejmilo, že aj vďaka náborovej kampani stansapolicajtom.sk eviduje v tomto roku viac ako 6400 žiadostí o prijatie do Policajného zboru. „Prijatých bolo v tomto roku 976 policajtov. Polícii však stále chýba viac ako 3000 príslušníkov, a to predovšetkým v Bratislavskom a Košickom kraji. Situácia sa však postupne zlepšuje - začiatkom roku 2025 chýbalo v polícii o 600 policajtov viac,“ spresnilo.

