Streda22. október 2025, meniny má Sergej, zajtra Alojzia

Polovica konsolidačných opatrení má negatívnejší vplyv na ekonomiku, upozorňuje RRZ

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Doteraz prijaté konsolidačné balíčky súčasnej vlády sú približne z polovice (49 %) tvorené opatreniami s negatívnejším vplyvom na ekonomiku. Menej škodlivé opatrenia tvorili 51 % z celkového objemu, vyčíslila v stredu Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ).

„Táto nepriaznivá skladba je dôsledkom predovšetkým prvej konsolidácie pre rok 2024, ktorá bola podľa aktuálnych prepočtov RRZ dominantne tvorená zvyšovaním priamych daní a odvodov, až 56 % z celkového dopadu. Patria sem napríklad navýšenie zdravotných odvodov zamestnávateľa alebo zavedenie zvýšeného bankového odvodu,“ priblížila rada.

Miernejšie opatrenia v roku 2025

V nasledujúcich konsolidačných balíčkoch už podľa nej narástol podiel menej škodlivých opatrení, pre rok 2025 tvorili 58 %. Patria sem zmeny v dani z pridanej hodnoty (DPH), ako aj zmena formy vyplácania daňového bonusu a rodičovského dôchodku. Medzi dlhodobo škodlivejšie opatrenia, s podielom 42 %, zaradila RRZ zavedenie dane z finančných transakcií a vyššiu sadzbu dane z príjmu pre najziskovejšie firmy.

„Aktuálne prijatý konsolidačný balík pre rok 2026 je približne z polovice postavený na opatreniach s viac škodlivým dopadom na ekonomiku (51 %), kam patrí navýšenie zdravotných odvodov zamestnanca alebo vyššie sociálne odvody pre SZČO, ako aj úspora na investíciách štátu. V rámci menej škodlivých opatrení boli prijaté napríklad úsporné opatrenia v bežných výdavkoch štátneho rozpočtu a zmeny v sadzbách DPH,“ zhodnotila fiškálna rada.

Znižovanie deficitu brzdí rast

Poukázala na to, že znižovanie deficitu rozpočtu vo väčšom rozsahu má nevyhnutne negatívny vplyv aj na rast ekonomiky. Opatrenia sa však dajú podľa skúseností rozdeliť na tie, pri ktorých je možné očakávať zásadnejší dlhodobý negatívny vplyv na rast ekonomiky a na opatrenia s menej škodlivým a krátkodobejším vplyvom.

Najškodlivejšie sú dane a odvody

Negatívne dôsledky na ekonomiku sú podľa RRZ očakávané najmä pri opatreniach, ktoré znižujú jej konkurencieschopnosť, teda zvyšujú zaťaženie práce, alebo znižujú verejné aj firemné investície. „Zhoršenie motivácie pracovať, podnikať či investovať sa potom premieta do nižšieho dlhodobého rastu. Najškodlivejšie sú teda dane a odvody, ktoré zaťažujú aktivitu,“ vysvetlila rada.

Naopak, medzi opatrenia s menej škodlivým vplyvom na ekonomiku zaradila tie, ktoré nezdaňujú priamo aktivitu, ale skôr spotrebu, majetok, prípadne negatívne externality. Ekonomicky priaznivo pôsobí aj umožnenie aktivity cez znižovanie počtu dní pracovného pokoja. „Na strane výdavkových opatrení ekonomiku menej zasahujú úspory na prevádzke štátu alebo na sociálnych či dotačných politikách, pokiaľ je zachovaná primeraná adresnosť,“ doplnila RRZ.

Viac o téme: EkonomikaVplyvKonsolidáciaRada pre rozpočtovú zodpovednosť
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

FOTO Parlament dal bodku za
Parlament dal bodku za treťou konsolidáciou: Plénum nakoniec SCHVÁLILO zákon roka, matovičovci rozpútali búrku!
Domáce
Rokovanie parlamentu dnes pokračuje:
Rokovanie parlamentu dnes pokračuje: Poslanci diskutujú o školstve, rozpočte a viacerých zmenách v zákonoch
Domáce
FOTO Firmy na Slovensku sa
Firmy na Slovensku sa vzbúrili: Známe spoločnosti odkazujú vláde, že zrušené novembrové voľno si berú SPÄŤ!
Domáce
Progresívne Slovensko pozýva Šutaja
Progresívne Slovensko pozýva Šutaja a ministra spravodlivosti na mimoriadny výbor: Dôvodom je rastúca kriminalita
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tlačová konferencia SaS k aktuálnej politickej situácii
Tlačová konferencia SaS k aktuálnej politickej situácii
Správy
Moderátor Braňo Král o autonehode, na ktorú nikdy nezabudne: Zavinil ju on!
Moderátor Braňo Král o autonehode, na ktorú nikdy nezabudne: Zavinil ju on!
Prominenti
Tk strany Hlas-SD na tému: Balík školských zákonov, ktorý schválil parlament
Tk strany Hlas-SD na tému: Balík školských zákonov, ktorý schválil parlament
Správy

Domáce správy

Obrovská tragédia: Žena (†81)
Obrovská tragédia: Žena (†81) bola blízko zastávky autobusov, zrazilo ju auto! Na mieste zomrela
Domáce
Dva ikonické bratislavské behy,
Dva ikonické bratislavské behy, jedno výhodné štartovné!
Domáce
Hlasovanie za odvolanie Migaľa
Hlasovanie za odvolanie Migaľa by podľa Šutaja Eštoka porušovalo koaličnú zmluvu
Domáce
Útulok v Nitre potrebuje okamžitú pomoc: Mačkám chýba krmivo, zapojte sa do zbierky
Útulok v Nitre potrebuje okamžitú pomoc: Mačkám chýba krmivo, zapojte sa do zbierky
Nitra

Zahraničné

Pol miliardy forintov z
Pol miliardy forintov z EÚ skončilo v poli: V Maďarsku postavili obrovský kruhový objazd! Nič k nemu nevedie
Zahraničné
Ilustračné foto
SMRŤ v jasliach! Opatrovateľka našla dieťa (†18 mes.) modré a nedýchajúce: Nepomohol ani zásah vrtuľníka
Zahraničné
Telá neidentifikovaných Palestínčanov vrátených
Izrael vrátil do Pásma Gazy pozostatky ďalších 30 Palestínčanov
Zahraničné
Nemecký kancelár Friedrich Merz.
Nemecký kancelár Merz čelí rastúcej vlne kritiky: Dôvodom sú výroky o migrantoch
Zahraničné

Prominenti

Mama roka 2025
Nemohla uveriť vlastným ušiam: Ja a Mama roka? Svojimi slovami dojala celé publikum
Domáci prominenti
Ich vzťah rozpútal u
Ich vzťah rozpútal u Beckhamovcov VOJNU: 4 mesiace po rozchode sa dali opäť dokopy!
Zahraniční prominenti
Braňo Král
Moderátor Braňo Král o autonehode, na ktorú nikdy nezabudne: Zavinil ju on!
Domáci prominenti
Česko v SMÚTKU: Náhle
Česko v SMÚTKU: Náhle zomrel tvorca legendárnej relácie... Pomohol presláviť TÚTO hviezdu!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO Vzácne zlaté dukáty, ktoré
Neuveriteľná príležitosť pre numizmatikov! Do dražby sa dostávajú unikátne zlaté dukáty: Kto si odnesie TIETO klenoty?
Zaujímavosti
Rybári neverili vlastným očiam:
Rybári neverili vlastným očiam: Z vody vytiahli obrovské monštrum, aké svet ešte nevidel! Prekonal všetky rekordy
Zaujímavosti
Tajomné úmrtia, duchovia a
Tajomné úmrtia, duchovia a skryté poklady: Objavte temnú stránku zámkov na Loire
dromedar.sk
Objavili bájnu Noemovu archu?
Objavili bájnu Noemovu archu? Tisícročná záhada sa možno vyriešila: Vedci objavili podozrivú štruktúru na hore Ararat!
Zaujímavosti

Dobré správy

15-tisíc nájomných bytov, 680
15-tisíc nájomných bytov, 680 električiek a 2 miliardy eur: Čo majú tieto čísla spoločné?
Domáce
Prvá pomoc nie je
Myslíte si, že ovládate prvú pomoc? Tento KVÍZ preverí vaše vedomosti
Domáce
Pleťové séra dostali prestížne
Pleťové séra dostali prestížne ocenenia: Tieto patria u žien medzi úplne najobľúbenejšie
plnielanu.sk
Zdroj: Getty Images
Kam sa uberá Slovensko? Mladých nezaujímajú prázdne reči, chcú, aby sa riešil najmä tento problém!
hashtag.sk

Ekonomika

Koniec špekulantom s PN-kami: Novú dostanete už len so súhlasom posudkového lekára!
Koniec špekulantom s PN-kami: Novú dostanete už len so súhlasom posudkového lekára!
Fico tvrdo kritizuje stopku ruskému plynu: Je to šialený návrh! Pozrite sa, aký plyn kupuje Ukrajina, vyhlásil
Fico tvrdo kritizuje stopku ruskému plynu: Je to šialený návrh! Pozrite sa, aký plyn kupuje Ukrajina, vyhlásil
Vodiči sa konečne dočkali: Unikátna diaľnica v korunách stromov pozná termín otvorenia! (foto)
Vodiči sa konečne dočkali: Unikátna diaľnica v korunách stromov pozná termín otvorenia! (foto)
Banková skupina UniCredit Group smeruje k najlepšiemu roku v histórii: Rastie aj v Česku a na Slovensku
Banková skupina UniCredit Group smeruje k najlepšiemu roku v histórii: Rastie aj v Česku a na Slovensku

Šport

25 hráčov, deväť extraligistov a jeden nováčik: SZĽH zverejnil nomináciu na Nemecký pohár
25 hráčov, deväť extraligistov a jeden nováčik: SZĽH zverejnil nomináciu na Nemecký pohár
Reprezentácia
Horúca aktualita! Craig Ramsay sa vracia na Slovensko, bude opäť na reprezentačnej lavičke
Horúca aktualita! Craig Ramsay sa vracia na Slovensko, bude opäť na reprezentačnej lavičke
Reprezentácia
Slovan čaká zlomový zápas: Dobrá nálada i energia sú späť, chceme bodovú odmenu
Slovan čaká zlomový zápas: Dobrá nálada i energia sú späť, chceme bodovú odmenu
Konferenčná liga
VIDEO Doteraz nevedela, kto je Pogačar, teraz má všetko v malíčku: Slovensku rastie nová hviezda
VIDEO Doteraz nevedela, kto je Pogačar, teraz má všetko v malíčku: Slovensku rastie nová hviezda
Ostatné

Auto-moto

Prešovský a Košický kraj vydali 1200 dopravných kariet bezplatne
Prešovský a Košický kraj vydali 1200 dopravných kariet bezplatne
Doprava
TEST: Volkswagen Tayron - nové väčšie SUV s prívlastkom: rodinné
TEST: Volkswagen Tayron - nové väčšie SUV s prívlastkom: rodinné
Klasické testy
Najväčšie derby jesene: Futbalové zápasy, ktoré rozhýbu stávky
Najväčšie derby jesene: Futbalové zápasy, ktoré rozhýbu stávky
Správy
Nový Jeep Compass aj na Slovensku. Hranatá novinka je väčšia a pokročilejšia
Nový Jeep Compass aj na Slovensku. Hranatá novinka je väčšia a pokročilejšia
Novinky

Kariéra a motivácia

Koľko financií si treba odkladať na Vianoce a darčeky? Praktický návod, ako nezruinovať rozpočet
Koľko financií si treba odkladať na Vianoce a darčeky? Praktický návod, ako nezruinovať rozpočet
Motivácia a inšpirácia
Pozvali vás na pohovor? Toto si určite všímajte na spoločnosti, kde chcete pracovať
Pozvali vás na pohovor? Toto si určite všímajte na spoločnosti, kde chcete pracovať
Pracovný pohovor
Toto o sebe (ne)viete: Prečo poznanie svojich Gallup talentov zmení váš pracovný život
Toto o sebe (ne)viete: Prečo poznanie svojich Gallup talentov zmení váš pracovný život
Motivácia a produktivita
Známe spoločnosti rušia tisícky pracovných miest: Jeden z dôvodov prepúšťania vás prekvapí!
Známe spoločnosti rušia tisícky pracovných miest: Jeden z dôvodov prepúšťania vás prekvapí!
Aktuality

Varenie a recepty

Punčové koláčiky z lineckého cesta, ktoré budú hviezdou vášho vianočného stola.
Punčové koláčiky z lineckého cesta, ktoré budú hviezdou vášho vianočného stola.
Medové kolieska plnené jemným vanilkovým krémom. Dokonalé koláčiky s pravou vôňou Vianoc.
Medové kolieska plnené jemným vanilkovým krémom. Dokonalé koláčiky s pravou vôňou Vianoc.
Šalát z cvikly: Pochúťka plná vitamínov, rozžiari tanier aj náladu
Šalát z cvikly: Pochúťka plná vitamínov, rozžiari tanier aj náladu
Výber receptov
Plnená bravčová panenka: Recept na výborný rodinný obed
Plnená bravčová panenka: Recept na výborný rodinný obed
Bravčové mäso

Technológie

WhatsApp práve dostal novú funkciu, ktorá ťa ochráni pred spamom a podvodmi. Mal by si ju zapnúť hneď teraz
WhatsApp práve dostal novú funkciu, ktorá ťa ochráni pred spamom a podvodmi. Mal by si ju zapnúť hneď teraz
Aplikácie a hry
Orange predstavuje vianočnú ponuku, ktorá spojí celú rodinu: Zákazníkov poteší aj tento darček
Orange predstavuje vianočnú ponuku, ktorá spojí celú rodinu: Zákazníkov poteší aj tento darček
Operátori
Toto robotické „čudo“ môže postaviť prvé lunárne mesto: Pavúčí robot Charlotte dokáže pomôcť aj na Zemi
Toto robotické „čudo“ môže postaviť prvé lunárne mesto: Pavúčí robot Charlotte dokáže pomôcť aj na Zemi
Technológie
Ako odoberať správy a novinky z obľúbených webových stránok? Túto aplikáciu musíš skúsiť
Ako odoberať správy a novinky z obľúbených webových stránok? Túto aplikáciu musíš skúsiť
Aplikácie a hry

Bývanie

Na 24 m2 vyskladali kompletný byt aj s úložným miestom. Mikroloft ukazuje, ako sa dá bývať na minimálnej ploche
Na 24 m2 vyskladali kompletný byt aj s úložným miestom. Mikroloft ukazuje, ako sa dá bývať na minimálnej ploche
Tieto rastliny zasaďte v októbri, kým prídu prvé mrazy. Budúcu sezónu vás potešia krajšou záhradou
Tieto rastliny zasaďte v októbri, kým prídu prvé mrazy. Budúcu sezónu vás potešia krajšou záhradou
To sa ešte zíde, vraveli na materiál a zbierali ho na dvore. Z kopy odpadu si architekti sami vyrobili lacnú saunu
To sa ešte zíde, vraveli na materiál a zbierali ho na dvore. Z kopy odpadu si architekti sami vyrobili lacnú saunu
Práce mal nominované na CE ZA AR, no pre ceny ich nerobí. Architekt Alan Prekop: Každý v umeleckej sfére o sebe pochybuje
Práce mal nominované na CE ZA AR, no pre ceny ich nerobí. Architekt Alan Prekop: Každý v umeleckej sfére o sebe pochybuje

Pre kutilov

Postavili letnú kuchyňu, ktorá im zmenila život. Čo všetko sa dá zvládnuť, keď máte jasný plán a pár nápadov
Postavili letnú kuchyňu, ktorá im zmenila život. Čo všetko sa dá zvládnuť, keď máte jasný plán a pár nápadov
Dvor a záhrada
Nepremeškajte zber hlohu! Viete, ako si z neho spravíte najlepší prírodný liek na srdce a imunitu?
Nepremeškajte zber hlohu! Viete, ako si z neho spravíte najlepší prírodný liek na srdce a imunitu?
Recepty
Ako si vybrať a založiť živý plot, ktorý vydrží desaťročia
Ako si vybrať a založiť živý plot, ktorý vydrží desaťročia
Záhrada
Máte radi zemiakové lokše? S týmto tradičným receptom ich krok za krokom zvládne aj začiatočník
Máte radi zemiakové lokše? S týmto tradičným receptom ich krok za krokom zvládne aj začiatočník
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Nie každý musí byť ten pravý: Prechodné vzťahy nás formujú, odhaľte spolu s nami, čo nám dávajú, hoci to tak zo začiatku nevyzerá
Partnerské vzťahy
Nie každý musí byť ten pravý: Prechodné vzťahy nás formujú, odhaľte spolu s nami, čo nám dávajú, hoci to tak zo začiatku nevyzerá
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Pol miliardy forintov z
Zahraničné
Pol miliardy forintov z EÚ skončilo v poli: V Maďarsku postavili obrovský kruhový objazd! Nič k nemu nevedie
Obrovská tragédia: Žena (†81)
Domáce
Obrovská tragédia: Žena (†81) bola blízko zastávky autobusov, zrazilo ju auto! Na mieste zomrela
Ilustračné foto
Zahraničné
SMRŤ v jasliach! Opatrovateľka našla dieťa (†18 mes.) modré a nedýchajúce: Nepomohol ani zásah vrtuľníka
Nemocnica sa zahalila do
Domáce
Nemocnica sa zahalila do smútku: Zomrel uznávaný odborník! ODKAZY do neba od kolegov a pacientov

Ďalšie zo Zoznamu