Kradli parožie! Polícia na Liptove pristihla dvoch mužov

LIPTOVSKÝ HŔADOK - Policajti na Liptove pristihli počas policajnej akcie s názvom Obydlie dvoch podozrivých mužov počas úteku z miesta činu, kde mali ukradnúť štyri kusy parožia. Vyšetrovateľ voči mužom vzniesol obvinenie a spracoval podnet na ich väzobné stíhanie. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Akciu zameranú na dokumentovanie a odhaľovanie majetkovej trestnej činnosti realizovali príslušníci odboru kriminálnej polície v Liptovskom Mikuláši v spolupráci s poriadkovou políciou. „Akcii predchádzala dlhodobá prípravná fáza, počas ktorej vykonávali policajti precíznu operatívnu činnosť, preverovali získané poznatky a koordinovali spoluprácu viacerých zložiek,“ uviedla polícia.
Snažili sa ujsť
Muži mali počas úteku z hospodárskej budovy priľahlej k rodinnému domu ukradnuté predmety vložiť do vriec a cez pozemok domu sa snažili ujsť. „Pri preskakovaní brány boli podozriví spozorovaní hliadkou obvodného oddelenia Policajného zboru v Liptovskom Hrádku. Jedného z nich sa policajtom podarilo bezprostredne zadržať priamo na mieste. Druhý podozrivý z miesta ušiel, no jeho totožnosť bola v krátkom čase zistená a následne vo veci konala kriminálna polícia,“ priblížili policajti.
V súvislosti s prípadom vyšetrovateľ začal trestné stíhanie a súčasne vzniesol obvinenie voči dvom osobám vo veku 29 a 24 rokov za pokračovací prečin porušovanie domovej slobody spáchaného formou spolupáchateľstva. Ďalšie okolnosti prípadu sú predmetom vyšetrovania.