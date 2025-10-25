V ČSSR fungovala tajná podzemná univerzita, jej aktéri veľa riskovali

Bolo to dobrodružstvo, ktoré malo hlboký zmysel, spomínajú zahraniční aktéri na činnosť podzemnej univerzity v komunistickom Československu. Aj napriek značným rizikám prednášali v bytových seminároch, sprostredkovávali kontakt medzi intelektuálmi z oboch strán železnej opony a pomáhali dostať do neslobodnej krajiny knihy či počítače a tlačiarne. Do Brna sa niektorí vrátili vďaka novej výstave o činnosti brnenskej podzemnej univerzity v 80. rokoch.
