Penta reinvestuje tohoročnú dividendu Dôvery vo výške takmer 30 miliónov späť do slovenského zdravotníctva

Finančná skupina Penta Investments oznámila, že celá výška dividendy zo zisku zdravotnej poisťovne Dôvera za rok 2024 – takmer 30 miliónov eur – bude v plnej miere reinvestovaná do rozvoja jej nemocníc a polikliník.
Tak ako v minulosti, aj tento rok budú všetky prostriedky použité na modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry, zvyšovanie kvality starostlivosti a podporu inovácií v prospech pacientov.
„Zisk zdravotnej poisťovne vzniká až po uhradení všetkých záväzkov voči pacientom, nemocniciam a štátu. Je prísne regulovaný. Dôvera si dlhodobo včas a v plnej výške plní všetky platby poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a financuje všetku potrebnú liečbu pre svojich poistencov. Súčasne má vytvorenú dostatočnú rezervu na plánovanú zdravotnú starostlivosť pre svojich poistencov,“ uviedol Martin Kultan, generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera.
„Akcionár si z tejto dividendy nevezme ani euro. Celá výška, teda takmer 30 miliónov eur, bude investovaná späť do slovenského zdravotníctva – do nemocníc, technológií a projektov, ktoré priamo zlepšujú dostupnosť a kvalitu starostlivosti. Práve vďaka zodpovednému hospodáreniu Dôvery a našich nemocníc sme za posledných 15 rokov mohli preinvestovať takmer 600 miliónov eur do rozvoja zdravotníctva,“ povedal Martin Krchňavý, investičný manažér Penta Investments.
Sieť Penta Hospitals v posledných rokoch vybudovala dve najmodernejšie nemocnice na Slovensku – najprv za takmer 40 miliónov v Michalovciach a potom za 350 miliónov na bratislavských Boroch. V súčasnosti prebieha výstavba novej modernej nemocnice v Spišskej Novej Vsi, ktorá rozšíri dostupnosť špičkovej zdravotnej starostlivosti v regióne.
Investície Penty do nemocníc, polikliník a technologických inovácií presiahli za posledných vyše desať rokov 600 miliónov eur, čím sa Penta stala najväčším súkromným investorom do slovenského zdravotníctva.
„Bez týchto investícií by dnes nestála ani Nemocnica Bory, ani nemocnica v Michalovciach, a pacienti by sa nedostali k modernej diagnostike či inováciám, akými sú napríklad elektronické recepty. Naším cieľom je, aby z každého eura, ktoré v zdravotníctve zarobíme, profitovali v prvom rade pacienti,“ doplnil Krchňavý.