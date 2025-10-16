Štvrtok16. október 2025, meniny má Vladimíra, zajtra Hedviga

Jaromír (†43) sa nehlásil rodine ani priateľom! TRAGICKÝ záver pátrania: Neprežil 300-metrový pád z Rysov

BRATISLAVA – Odišiel na turistiku do slovenských hôr a niekoľko dní o ňom nikto nič nevedel. 43-ročný Čech Jaromír sa už druhý deň nikomu neozýval, nevedela o ňom nič ani jeho rodina. Rozbehnuté bolo pátranie, to ukončila smutná správa.

Záchranný systém Slovensko dnes vyhlásil pátranie po českom turistovi. Jaromír ešte v utorok 14. októbra vyrazil do hôr, odvtedy sa však nikomu nehlási, nič o ňom nevedia ani jeho najbližší. „Išiel v celkom zlom počasí na Rysy, ale tiež je možné, že išiel smer Tatry,“ informoval jeho kamarát, ktorý požiadal o pomoc aj Záchranný systém Slovensko. „Ešte sa nikdy nestalo, že by sa nikomu neozval. Telefón ma vypnutý,“ uviedol. Muž nebol podľa neho 24 hodín aktívny ani na sociálnych sieťach. „Prosím o akúkoľvek informáciu, horská služba už bola informovaná,“ dodal.

 

Ako uvádza portál cezhory.sk, ešte nikdy sa nestalo, že by sa Jaromír nikomu takú dlhú dobu neozval. Neprišiel ani do práce. Posledná fotka, ktorú poslal známym, je z cesty na Popradské pleso, takže je to smerom na Rysy. Upozornili, že momentálne už panuje na tomto vrchole zimné počasie so snehom a ľadom a fúka silný vietor. Podľa príspevku, ktorý ešte Jaromír zdieľal na sociálnej sieti Instagram mu na vrchole Rysov niečo spadlo do ľadovca medzi skaly, asi fľaša s pitím. Nie je však jasné, či ju išiel hľadať.

Smutný záver pátrania

Žiaľ, popoludní prišla smutná správa. "Dňa 15.10.2025 v dopoludňajších hodinách prijalo Operačné stredisko tiesňového volania HZS žiadosť o pomoc pri pátraní po 43-ročnom Čechovi, s ktorým rodina mala naposledy kontakt 14.10.2025. Údajne sa mal muž pohybovať v oblasti Rysov. Pri pátraní boli využité lokalizačné služby operátora, žiaľ neúspešne. O pomoc bola požiadaná aj letka Ministerstva vnútra SR a záchranári HZS s dronmi, avšak pre nepriaznivé podmienky nebolo možné využiť leteckú techniku. Na pátraciu akciu odišli záchranári HZS z Oblastného strediska Vysoké Tatry pozemne," uviedla Horská záchranná služba. 

Žiaľ, pri prehľadávaní danej oblasti našli telo hľadanej osoby pod stenou nad Žabími plesami. Ako uviedli, pravdepodobne došlo k pošmyknutiu na zľadovatenom povrchu a následnému pádu približne 300 metrov, pri ktorom muž utrpel poranenia nezlučiteľné so životom. "Horská záchranná služba chce touto cestou vyjadriť rodine a pozostalým úprimnú sústrasť," dodali.

