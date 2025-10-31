Trápi vás vlhký kašeľ a nemôžete sa ho zbaviť? Poradíme vám, ako s ním zabojovať

BRATISLAVA - Imunitný systém dostáva hneď od začiatku jesenného obdobia poriadne zabrať. Vírusy a baktérie to využívajú vo svoj prospech, čo sa odzrkadľuje v každoročnej štatistike chorobnosti na Slovensku. Jedným z hlavných príznakov je kašeľ, ktorý preverí ľudský organizmus.
Jeseň znamená začiatok chrípkovej sezóny. Jej sila vrcholí s chladnejšími a menej svetlými dňami. Ľudia trávia viac času v nevetraných interiéroch, majú znížený príjem vitamínu D a v jedálničkoch absentuje zdravá vyvážená strava. To všetko nahráva oslabenej imunite a zvýšenej šanci na vznik ochorenia.
Keď je hlienu už príliš
V 42. kalendárnom týždni bolo na Slovensku nahlásených takmer 42-tisíc prípadov akútnych respiračných ochorení. Zákernosť spočíva v tom, že sa šíria rýchlo a postihujú najmä dýchací systém. Príčinou môžu byť väčšinou vírusy alebo baktérie.
Vlhký kašeľ môže byť jedným z príznakov ochorenia dýchacieho systému. Organizmus sa ním bráni a chce si zabezpečiť priechodné dýchacie cesty. Pri niektorých ochoreniach sa tvorí zvýšené množstvo hlienu. Ak je ho však nadbytok, treba ho vykašľať.
Pri vlhkom kašli, ktorý sa inak nazýva aj produktívny, dochádza k vylučovaniu hlienu alebo iných sekrétov, tvoriacich sa v horných i dolných dýchacích cestách. Na jeho zmiernenie možno použiť tzv. mukolytiká, lieky, ktoré riedia zadržané sekréty, uľahčujú vykašliavanie hlienu a zároveň čistia dýchacie cesty.
Jedným z predstaviteľov mukolytík je aj moderná molekula erdosteín, obsiahnutá v lieku Erdomed 225 mg, s protizápalovým a taktiež taktiež antibakteriálnym účinkom, pričom znižuje adhezívnu schopnosť baktérií na epitel dýchacích ciest. Pôsobí v horných aj dolných dýchacích cestách a pomáha rozpúšťať hlien, naviac nepotláča ich prirodzenú očistu.
Odhaľte možné príčiny
Medzi časté príčiny vlhkého kašľa patrí sínusitída, teda zápal prínosových dutín. Vyvoláva ju nadmerné množstvo hlienu v nosových dutinách. Ten steká po zadnej strane hrdla do dolných dýchacích ciest.
Vinníkom môžu byť také akútne infekcie dýchacích ciest ako je zápal pľúc, zápal priedušiek či chronické ochorenia dýchacích ciest vrátane astmy. Ďalšími príčinami môžu byť fajčenie alebo dýchanie škodlivých látok zo znečisteného vzduchu.
Liek Erdomed 225 mg napomáha zmierniť váš kašeľ
Boj s vlhkým kašľom a zahlienením môže byť úspešný, ak budete dodržiavať niekoľko jednoduchých opatrení. Zabezpečte svojmu telu dostatočnú hydratáciu, keďže tekutiny zrieďujú hlien a podporujú vykašliavanie. Nápomocná môže byť inhalácia esenciálnych olejov, napríklad s obsahom tymiánu či eukalyptu.
Vyskúšať môžete aj voľnopredajný liek Erdomed 225 mg, a to vo forme rozpustného granulátu, ktorý prispieva k zníženej schopnosti baktérií udržať sa v dýchacích cestách a môže znížiť riziko ďalšej infekcie. Pri niektorých ochoreniach sa môže užívať súbežne s niektorými antibiotikami, pričom zosilňuje ich účinok.
Je vhodný aj na použitie ako prevencia po chirurgickom zákroku, napríklad pri zápale pľúc. Taktiež sa používa na prevenciu zhoršenia ochorenia dýchacích ciest. Lekár ho môže odporučiť aj na predchádzanie chronických zápalov priedušiek u fajčiarov a na prevenciu opakujúcich sa infekcií (napríklad počas zimnej sezóny). Užívať ho môžu dospelí i deti od 12 rokov.
ERDOMED 225 mg granulát na perorálnu suspenziu, obsahuje liečivo erdosteín a je určený na vnútorné použitie. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa alebo sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom. ERDOMED 225 mg je liek dostupný bez lekárskeho predpisu.
Advertoriál pripravený v spolupráci s farmaceutickou spoločnosťou Angelini Pharma Slovenská republika s.r.o.