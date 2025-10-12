Proces v kauze podozrení z nezákonných lustrácií má pokračovať v utorok

BRATISLAVA - Proces s exšéfom finančnej spravodajskej jednotky niekdajšej Národnej kriminálnej agentúry Mariánom Z. v kauze podozrení z nezákonných lustrácií má na Mestskom súde Bratislava I pokračovať v utorok (14. 10.). Vyplýva to z rozpisu pojednávaní zverejnenom na webe ministerstva spravodlivosti. Obžaloba bola podaná pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa.
Marián Z. trvá na svojej nevine. Na prvom augustovom pojednávaní vyhlásil, že vypovedať bude až po výsluchu svedkov.
Lustrácie sa týkali desiatok politikov
Podľa obžaloby sa mali lustrácie a vytváranie vzťahových diagramov týkať desiatok osôb vrátane súčasného predsedu Hnutia Slovensko Igora Matoviča, súčasného poslanca Národnej rady SR Alojza Hlinu (SaS), tiež Richarda Sulíka, Radoslava Procházku, Daniela Lipšica či Ivana Katrinca. Vytvorené mali byť počas roka 2015.
Marián Z. podľa obžaloby zabezpečoval vykonávanie lustrácií desiatok osôb, pričom tieto požiadavky nemali súvis s plnením služobných úloh. „Využíval ich vo svoj osobný prospech, prípadne prospech iných osôb,“ uvádza sa v prednesenej obžalobe.