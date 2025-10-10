Dve veľké slovenské banky chystajú dostávky systémov! Nebude fungovať veľká časť kľúčových služieb

BRATISLAVA – Veľké banky pôsobiace na Slovensku chystajú odstávku. MBank oznámila svojim klientom, že v nedeľu 12. októbra sa uskutoční plánovaná technická odstávka, ktorá prebehne v čase od 2:30 do 10:00. Z piatka na sobotu chystá odstávku služieb aj Slovenska sporiteľňa.
V prípade mBank pôjde o väčší zásah do bankových systémov, počas ktorého nebudú fungovať niektoré kľúčové služby. Pôjde hlavne o platbu kartou na internete. „Je možné, že po skončení odstávky bude potrebné aktualizovať stránku vášho internet bankingu. Urobíte tak kombináciou klávesov Ctrl+F5,“ upozornili klientov.
Počas odstávky nebude k dispozícii tiež:
- internet banking,
- mobilná apka,
- SEPA platby
- odosielanie a prijímanie SEPA okamžitých platieb,
- systém žiadostí o produkty,
- SMS,
- mLinka.
„Vopred sa ospravedlňujeme za spôsobené problémy. Vieme, že v bezhotovostnej dobe nejde len o drobnú nepríjemnosť. Okamžitý prístup k peniazom na vašom bežnom účte kedykoľvek a kdekoľvek by mal byť samozrejmosťou. Budeme sa snažiť všetky systémy znovu spustiť čo najrýchlejšie,“ odkázali.
Odstávku chystá aj Slovenská sporiteľňa
Odstávku chystá aj Slovenská sporiteľňa. Prebehne z piatka na sobotu, kedy bude väčšina ich služieb dočasne obmedzená alebo nedostupná, vrátane možnosti otvárania nových účtov. Produkty a služby sa nebudú dať zriadiť či zmeniť ani cez www.slsp.sk alebo cez Georgea. „Za obmedzené používanie našich služieb sa ospravedlňujeme. Ďakujeme za pochopenie. Odstávku potrebujeme na vyladenie našich služieb, aby boli ešte rýchlejšie a bezpečnejšie,“ uviedla banka.
ňFungovať nebudú debetné karty, bankomaty, vkladové bankomaty Slovenskej sporiteľne, výber z bankomatu mobilom a to od 11. október 2025, 0.00 – 1.30. „V uvedenom čase môže prísť k obmedzenému používaniu debetných kariet, platbám cez internet, mobilných platieb cez Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay, SwatchPAY!, Xiaomi Pay. Odporúčame vybrať si pre istotu aspoň dostatočnú hotovosť vopred, aby ste sa nedostali do nepríjemnej situácie. V prípade, že vám ostane aj po nasadení všetkých našich služieb, môžete ju vložiť na svoj účet zadarmo cez vkladomat,“ uviedla banka.
Tiež nebude možné používať internetbanking George, mobilná aplikácia George, Databanking, Business24, Business24 mobilná aplikácia, Sporopay, MultiCash, SMS služby a API rozhranie pre tretie strany a mToken – podpisovanie a to od polnoci do 4.00 ráno.
Fungovať nebude ani Partner Portal, Push, SMS a e-mailové notifikácie o obratoch, platbách kreditnými a debetnými kartami. Elektronické výpisy za 10. október 2025, budú doručené s oneskorením.