Do platnosti majú vstúpiť nové pravidlá na cestách: Vyššia ochrana chodcov aj prísnejšie tresty! Čo všetko sa zmení?

BRATISLAVA - Slovenských vodičov a chodcov čakajú zásadné zmeny v pravidlách cestnej premávky. Ministerstvo vnútra pripravilo novelu zákona, ktorej cieľom je znížiť počet dopravných nehôd a ochrániť najzraniteľnejších účastníkov na cestách.
Návrh už prešiel pripomienkovým konaním a po schválení by mal začať platiť od decembra 2025 „Naším cieľom je vytvoriť prostredie, v ktorom budú dopravné nehody s fatálnymi následkami výnimkou, nie pravidlom. Navrhujeme zaviesť sériu opatrení, ktoré sa zameriavajú na všetky aspekty bezpečnosti cestnej premávky — od prevencie a osvety, cez modernizáciu výučby budúcich vodičov až po prísnejšie kontroly a sankcie," povedal ešte v júni minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
Len v minulom roku došlo na slovenských cestách k viac ako 11-tisíc nehodám, ktoré si vyžiadali 262 životov. Medzi obeťami bolo 67 chodcov a 22 cyklistov či jazdcov na elektrických kolobežkách.
Chodci dostanú prednosť skôr
Najvýraznejšou zmenou je posilnenie postavenia chodcov na priechode. Prednosť budú mať už vtedy, keď bude zjavné, že chcú na priechod vstúpiť. Vodiči budú musieť prispôsobiť jazdu tak, aby dokázali včas zastaviť. Zároveň však ostáva v platnosti pravidlo, že chodec nesmie vstúpiť na priechod náhle.
Opatrenia sa zameriavajú aj na vodičov, ktorí opakovane porušujú predpisy. Po novom sa lehota evidovania troch závažných priestupkov predlžuje z 12 na 24 mesiacov. V prípade štvrtého závažného priestupku v tomto období príde vodič o oprávnenie. Na jeho vrátenie bude musieť absolvovať rehabilitačný program, doškoľovací kurz, preskúšanie i lekársku a psychologickú prehliadku.
Prísnejšie sankcie za rýchlosť a elektrické kolobežky
Rýchla jazda bude posudzovaná prísnejšie. Prekročenie rýchlosti o viac ako 30 km/h v obci alebo o viac ako 40 km/h mimo obce sa už bude považovať za závažné porušenie pravidiel. Doteraz bola hranica vyššia – 50 km/h v obci a 60 km/h mimo obce. Výšky pokút zostávajú rovnaké, no mení sa rozpätie prekročenia rýchlosti pri jednotlivých kategóriách pokút.
Elektrické kolobežky a ďalšie malé elektrické vozidlá budú mať jasne stanovené technické požiadavky. Nesmiú mať sedadlo, ich maximálna rýchlosť bude 25 km/h a budú musieť mať výrobné označenie. Jazda po chodníku sa zakáže – výnimkou budú len deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby.
Objektívna zodpovednosť a vodičské skúšky
Novela rozširuje zoznam priestupkov, ktoré budú riešené objektívnou zodpovednosťou držiteľa vozidla, napríklad jazda v protismere, nedodržanie minimálnej vzdialenosti či používanie mobilu za volantom. Držitelia vozidiel sa už nebudú môcť vyviniť označením iného vodiča. Zruší sa možnosť podať odpor proti rozkazu, držiteľ si však bude môcť nárokovať u vodiča náhradu uhradenej pokuty. Zmenou sa reaguje na špekulatívne správanie niektorých držiteľov vozidla. Nové pravidlá budú obdobné ako napríklad v prípade diaľničných známok.
Zmení sa aj proces získania vodičského preukazu. Teoretická časť kurzu a skúška budú oddelené od praktickej časti. Do jazdy na cestách sa dostanú len tí, ktorí preukážu teoretické znalosti pravidiel.
Ďalšie úpravy
Medzi navrhovanými zmenami sú aj skrátenie času zákazu jázd kamiónov cez sviatky, obmedzenie jazdy taxíkov v BUS pruhoch či nové pravidlá pre dopravné inšpektoráty pri určovaní dopravného značenia.
Účinnosť zmien sa navrhuje od 1. decembra 2025, niektoré opatrenia – napríklad nové pravidlá pre chodcov a recidivistov – od apríla 2026 a rozdelenie vodičského kurzu od októbra 2026.