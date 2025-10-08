S Maďarskom chceme naďalej rozvíjať spoluprácu vo všetkých oblastiach, uviedol prezident

Prezident SR Peter Pellegrini sa stretol s maďarským prezidentom Tamásom Sulyokom. (Zdroj: Facebook/Peter Pellegrini )
BRATISLAVA - Prezident SR Peter Pellegrini sa v stredu stretol s maďarským prezidentom Tamásom Sulyokom. Obaja chcú naďalej rozvíjať spoluprácu medzi krajinami. Informoval o tom odbor komunikácie Kancelárie prezidenta SR.

„Vzťahy medzi Maďarskom a Slovenskom sú jasným dôkazom toho, že hranica medzi našimi krajinami nás nerozdeľuje, ale, naopak, spája,“ uviedol Pellegrini. Doplnil, že národy nie sú len susedia, ale pevnými partnermi, ktorí majú spoločné záujmy a vzájomne sa rešpektujú. „Na dnešnom stretnutí s prezidentom Tamásom Sulyokom sme potvrdili naše odhodlanie naďalej rozvíjať spoluprácu medzi Maďarskom a Slovenskom vo všetkých oblastiach, ktoré sú na prospech obyvateľov oboch národov,“ dodal.