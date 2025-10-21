Ambiciózny plán Maďarska: Plánuje vyslať ďalšieho astronauta na ISS

BUDAPEŠŤ - Maďarsko plánuje vyslať na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) ďalšieho výskumného astronauta, ktorým bude Gyula Cserényi. Podľa agentúry MTI to vyhlásil v utorok vo Washingtone maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje spravodajca v Budapešti.
Podľa slov šéfa maďarskej diplomacie jeho krajina z predchádzajúcej misie výrazne ekonomicky profitovala. Maďarský výskumný astronaut Tibor Kapu absolvoval 18-dňovú misiu na ISS v júni a v júli. Cserényi ako jeho náhradník absolvoval rovnaký astronautický výcvik. Szijjártó sa v utorok stretne s vedúcim spoločnosti Axiom Space, ktorá uskutočnila aj predchádzajúcu misiu, aby s ním rokoval o pokračovaní maďarského vesmírneho programu.
„Misia Axiom vykonala na ISS 60 vedeckých experimentov, ktoré nie je možné vykonávať v podmienkach na Zemi. Z nich 25 vykonal maďarský astronaut v rámci vlastného výskumného programu v spolupráci s maďarskými spoločnosťami, výskumnými laboratóriami, univerzitami a vzdelávacími inštitúciami,“ podčiarkol Szijjártó a dodal, že cieľom vlády je „udržať si vedúce postavenie v regióne, ktoré Maďarsko dosiahlo vo vesmírnom výskume“. „Už máme vyškoleného astronauta, máme dobrého amerického spolupracujúceho partnera, máme vedecké výsledky, je jasné, že z toho profituje ekonomika a dosiahli sme vedúcu pozíciu v našom regióne, tak musíme v tom pokračovať,“ dodal maďarský minister zahraničných vecí.