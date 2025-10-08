Prezident podpísal nové zákony: Adresná energopomoc a regulácia skládok

BRATISLAVA - Uzatvorenie, rekultiváciu a následné monitorovanie skládok odpadov bude po novom zabezpečovať organizácia poverená Ministerstvom životného prostredia (MŽP) SR. Náklady na tieto procesy sa budú hradiť z účelovej finančnej rezervy, ktorú vytváral prevádzkovateľ skládky odpadov počas jej prevádzky. Vyplýva to z novely zákona o odpadoch, ktorú v stredu podpísal prezident SR Peter Pellegrini.
„V Slovenskej republike sa nachádza niekoľko skládok odpadov, ktorých prevádzkovateľ zanikol bez právneho nástupcu alebo si nesplnil povinnosť skládku odpadov, ktorá už nie je v prevádzke, uzatvoriť, zrekultivovať a monitorovať najmenej 30 rokov po jej uzatvorení,“ priblížil envirorezort. Novelou chce zabrániť špekulatívnym prevodom majetku, ktorými by sa prevádzkovateľ chcel vyhnúť finančnej zodpovednosti za uzatvorenie a rekultiváciu skládky prostredníctvom zmeny správcu.
Súčasťou novej legislatívy sú zmeny týkajúce sa najmä účelovej finančnej rezervy na uzatvorenie, rekultiváciu či monitoring skládky. Namiesto doterajších piatich percent bude prevádzkovateľ skládky skladať osem percent rozpočtových nákladov. „Cieľom navrhovanej úpravy je, aby prevádzkovateľ skládky odpadov mal v čase uzatvárania skládky odpadov alebo jej časti dostatok finančných prostriedkov, prípadne, aby bola vytvorená vyššia účelová finančná rezerva v čase, ak prevádzkovateľ skládky odpadov prestane plniť povinnosti prevádzkovateľa,“ skonštatovalo ministerstvo. V prípade, ak prostriedky z účelovej finančnej rezervy nebudú stačiť alebo rezerva nebude vytvorená, MŽP použije prostriedky zo štátneho rozpočtu. Následne bude rezort od prevádzkovateľa skládky alebo inej zodpovednej osoby vymáhať náhradu nákladov.
Zmena prevádzkovateľa skládky bude podmienená vydaním súhlasu orgánu štátnej správy. Overiť by mal finančnú stabilitu a odbornú spôsobilosť možného právneho nástupcu.
Novela zmení aj program odpadového hospodárstva na plán odpadového hospodárstva, zrušia sa programy odpadového hospodárstva krajov. Do návrhu zapracoval envirorezort aj zmeny súvisiace s potvrdenými environmentálnymi škodami a s kompetenciami príslušných orgánov, keď je potrebné nápravné opatrenia vykonať okamžite.
Novú legislatívu vypracovali predovšetkým v nadväznosti na formálne konanie vedené Európskou komisiou voči SR. Súdny dvor Európskej únie v tejto veci vyniesol vlani rozsudok, v ktorom rozhodol, že Slovensko si nesplnilo povinnosti vyplývajúce zo smernice o skládkach odpadov z dôvodu nedostatočnej právnej úpravy súvisiacej s uzatváraním a rekultiváciou skládok odpadov.
Podpísal aj nový zákon o adresnej energopomoci
Prezident SR Peter Pellegrini v stredu podpísal nový zákon o adresnej energopomoci, ktorý schválilo plénum Národnej rady SR v rámci 39. schôdze. Slovenské domácnosti tak od budúceho roka dostanú adresnú pomoc pri kompenzácii nákladov na energie, pričom do konca tohto roka sa ukončí doterajšia plošná kompenzácia. Informovala o tom kancelária prezidenta.
Podľa novej legislatívy budú mať nárok na túto pomoc tie domácnosti, ktoré budú mať príjem nižší, než aký stanoví vláda. Energopomoc pre obyvateľov bude poskytovaná určením ceny v elektroenergetike, plynárenstve alebo tepelnej energetike, ako aj prostredníctvom určenia podmienok ich uplatnenia alebo prostredníctvom energopoukážok.
Zákon upravuje podmienky na vznik a zánik práva na adresnú energopomoc, právne vzťahy pri poskytovaní adresnej energopomoci, ako aj práva a povinnosti subjektov pri poskytovaní adresnej energopomoci.
Nárok na pomoc budú mať domácnosti, ktorých príjem bude nižší, ako stanoví nariadenie vlády. O tom, kto má na ňu nárok a v akej forme, bude domácnosti informovať Ministerstvo hospodárstva (MH) SR. Ten, komu nebola poskytnutá adresná energopomoc, môže túto skutočnosť namietať do 60 dní odo dňa, keď vzniklo alebo malo vzniknúť právo na túto pomoc, alebo odo dňa doručenia energopoukážky, ak sa namieta výpočet jej hodnoty.
Nariadením vlády bude stanovený okrem iného druh pobytu na adrese odberného miesta, ktorý musí spĺňať fyzická osoba tvoriaca energetickú domácnosť, rozsah údajov, z ktorých sa vypočíta príjem na účely výpočtu bonity energetickej domácnosti, či podrobnosti o spôsobe výpočtu bonity energetickej domácnosti a výpočet koeficientu veľkosti energetickej domácnosti. MH získa údaje o domácnostiach na výpočet adresnej energopomoci z nového registra odberných miest. Po výpočte sa tieto informácie automaticky zmažú bez zbytočného odkladu.